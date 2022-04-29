У 70-летней пенсионерки из Якутска обманом сняли с карты крупную сумму
На днях 70-летняя пенсионерка из г. Якутска попалась на распространенную схему обмана на популярном сайте бесплатных объявлений. По словам потерпевшей, она разместила в мобильном приложении объявление о продаже мебельной стенки за 4 тысячи рублей. Вскоре с ней по телефону связалась женщина, которая представилась бухгалтером некой фирмы. Незнакомка сразу предложила перевести денежные средства на карту пенсионерки и попросила продиктовать номер банковской карты, а также смс-коды подтверждения. После того, как потерпевшая сообщила запрашиваемые данные, с её счетов были похищены 176 493 рубля.
Уважаемые якутяне! Чтобы не стать жертвой̆ злоумышленников, соблюдайте простые правила:
- Не совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров;
- Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка, то перезванивайте по официальным номерам для уточнения информации;
- Никому не сообщайте реквизиты банковских карт, CVC/CVV-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций и PIN-код.
Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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