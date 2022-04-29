У 70-летней пенсионерки из Якутска обманом сняли с карты крупную сумму

На днях 70-летняя пенсионерка из г. Якутска попалась на распространенную схему обмана на популярном сайте бесплатных объявлений. По словам потерпевшей, она разместила в мобильном приложении объявление о продаже мебельной стенки за 4 тысячи рублей. Вскоре с ней по телефону связалась женщина, которая представилась бухгалтером некой фирмы. Незнакомка сразу предложила перевести денежные средства на карту пенсионерки и попросила продиктовать номер банковской карты, а также смс-коды подтверждения. После того, как потерпевшая сообщила запрашиваемые данные, с её счетов были похищены 176 493 рубля.

Уважаемые якутяне! Чтобы не стать жертвой̆ злоумышленников, соблюдайте простые правила: