У 103-го изменится маршрут

Временно изменилась схема движения автобусного маршрута №103. Окружная администрация города Якутска сообщает, что с 20 по 21 мая 2021 года автобусный маршрут №103 будет осуществлять движение по ул. Каландарашвили – ул. Совхозная с. Хатассы, в связи с проведением ремонтных работ автомобильной дороги ул. Каландарашвили с. Хатассы.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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