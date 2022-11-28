ТЮЗ завершил юбилейную декаду

27 ноября Театр юного зрителя РС(Я) закрыл юбилейную декаду музыкальным театральным концертом — проектом «Слушай, страна!..» в исполнении детской музыкальной театральной студии «Тускул» при театре. Примечательно, что важный семейный праздник — День матери в России, в этом году выпал на 27 ноября и честь это прекрасного дня студийцы свой музыкальный концерт посвятили своим любимым матерям.

Воспитанники студии спели песни о таких прекрасных чувствах, как любовь к Родине, матери и о дружбе. Ведь не секрет, что искусство вызывает яркий эмоциональный отклик, воздействует на эмоциональную сферу сознания, помогает воспитывать чувства патриотизма, гуманизма, а также доброты, чувства долга, гордости, чести и справедливости.

Юные артисты сыграли на «Ура», поразив всех своим талантом и трудом.

19 ноября на сцене Театра юного зрителя Якутии состоялось знаменательное событие открытие юбилейной декады «Уважение к Отечеству — с малых лет», посвященная к 30 — летию основания театра. В рамках этого многозначительного события, в театре прошел ряд интересных мероприятий.

Выпускники V якутской студии Московского высшего театрального училища им. М.С. Щепкина и ведущие артисты театра отметили свой 20 — летний юбилей творческой деятельности со спектаклем «Красный шаман» Платона Ойунского. Артистов поздравили наставники, преподаватели и почетные гости, вечер прошел в теплой атмосфере, а также вырученные деньги от спектакля передали участнику специальной военной операции (СВО) Павлову Мичилу Степановичу, который после ранения перенес 21 операцию в госпитале в Санкт — Петербурге.

23 ноября на высоком уровне отметили 30 — летие основания Театра юного зрителя РС(Я) со спектаклем «Камень счастья» по легендам народов Севера. Перед началом спектакля на сцене и впервые под аплодисменты зрителей и гостей исполнили гимн театра. В торжественной церемонии поздравила заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, где она вручила коллективу театра благодарность главы Якутии Айсена Николаева за заслуги в развитии театрального искусства, звание «Заслуженный артист РС(Я)» было вручено артистке ТЮЗа Анне Флегонтовой. Грамотой председателя правительства была награждена главный художник Прасковья Павлова. Почетным знаком «Отличник культуры РС(Я)» был награжден художник — дизайнер Егор Аммосов. Также коллектив поздравили председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по делам семьи и детства Алена Николаевна Атласова, заместитель председателя Союза театральных деятелей РС(Я) Татьяна Павловна Дмитриева, председатель Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профсоюза работников культуры Анастасия Ивановна Самсонова, от имени Управления культуры и духовного развития г. Якутска слово предоставили Сардане Егоровне Дорофеевой и слова напутствия сказал председатель Союза кинематографистов РС(Я) Эдуард Алексеевич Новиков. Каждый приглашенный гость отметил работников театра Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

Отдушиной юбилейного вечера стала, то что в торжественной обстановке художественный руководитель, заслуженный работник культуры России, народный артист РС(Я) Алексей Прокопьевич Павлов поблагодарил за неоценимый вклад в развитие и становление Театра юного зрителя РС(Я) видного государственного и общественного деятеля Республики Саха (Якутия), заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского, почетного гражданина Намского, Вилюйского, Томпонского улусов (районов) Климента Кирилловича Корякина, отметив Благодарственным письмом от театра и памятным подарком.

Украшением юбилейного вечера стал контент и выставка, посвященная к истории создания Театра юного зрителя РС(Я).

24 ноября юным зрителям театр подарил спектакль «Зоя..» М. Алигер, в постановке заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец.

Спектакль, поставленный современным эстетическим языком, посвящается юной героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской, которая стала символом величия и мужества юного поколения, не пожалевших свои светлые жизни ради победы и свободы будущих поколений.

25 ноября на сцене театра артисты подарили спектакль «Сайсары» Д. Сивцева — Суорун Омоллоона.

В основу постановки легла драма Д.К. Сивцева — Суорун Омолоона «Сайсары», где воссоздан характер якутской многодетной женщины — матери, хранительницы очага, сильной личности, а также созданы образы видных государственных, политических и общественных деятелей, основателей нашей республики Максима Аммосова, Платона Ойунского, Исидора Барахова и Степана Аржакова. Спектакль «Сайсары» это большое полотно, отражающее тяжёлую жизнь якутского народа дореволюционной Якутии и изменения в жизни с приходом новых веяний и новых молодых лидеров народа. Свой спектакль коллектив театра посвятил 100 — летию образования Якутской АССР, Году матери в РС(Я) и ко Дню матери в России.

26 ноября состоялась премьера спектакля «Сахалар ааттарыттан» С. Данилова, в постановке Антона Ботакова, художник отличник культуры РС(Я) Прасковья Павлова. Спектакль посвящен к 100 — летию образования Якутской АССР, 125 — летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова и 100 — летию народного писателя Якутии Софрона Данилова. В свое время крупным явлением в якутской литературе стала историко- героическая драма С. Данилова «Сахалар ааттарыттан», в которой воссозданы эпизоды жизни и деятельности М.К. Аммосова. Максим Аммосов — славный сын народа Саха, который со своими соратниками через многочисленные тернии привел свой народ к автономии. Открыл путь к возрождению, образованию, культурному развитию народа Саха.

Разнообразные театральные приемы помогли зрителям понять насколько сложный путь пришлось пройти для становления, развития республики в реалиях сегодняшнего мира. Якутский народ сумел сохранить язык, культуру, патриотизм, богатейшую историю народа Саха.

Спектаклю аплодировали стоя, премьера удалась!

Самое замечательное – на всех спектаклях полные залы зрителей с удовольствием смотрели спектакли и бурно аплодировали талантливым артистам и постановщикам.

Радужным настроением артисты и коллектив театра завершили юбилейную декаду, а впереди нас ждет еще более интересная и яркая творческая деятельность.