ТЮЗ Якутии вновь открывает двери своим любимым зрителям!

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, непростую ситуацию со зданием, ТЮЗ готовится к Новому году!

После долгой разлуки, театр вновь ждет своих зрителей 21 декабря на ПРЕМЬЕРЕ спектакля «Вечно живые» В. Розова, посвященный к закрытию Года памяти и славы в РФ и Году патриотизма в РС(Я), в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова, сценография и костюмы от Егора Аммосова. В спектакле задействованы минимум участников, рассадка зрителей (до 50 человек) будет с учетом социальной дистанции.

С 24 по 30 декабря 2020 года и со 2 по 7 января 2021 года нашим юным зрителям подготовили новогоднее представление «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой. Детишек ждет новогодняя сказка с играми и веселыми конкурсами. Вход на представление строго по заявкам не больше 5-6 детей, чтобы уберечь наших детишек, ведь здоровье наших зрителей главнее.

Театр не прекращает онлайн – формат работы, для тех, кто пока не решается посещать мероприятия. К Новому году детишкам готовим ОНЛАЙН — ПРЕМЬЕРУ спектакля «Муха Цокотуха» К. Чуковского в постановке заслуженной артистки РС(Я) Валентины Якимец, сценография Марии Ивановой, оператор Петр Неустроев.

13 декабря в 18:00 в закрытом YouTube канале театра состоится юмористический концерт «АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ УОННА НААРА СУОХТАР» здесь собраны лучшие монологи и сценки наших артистов. Народный артист РС(Я) Алексей ПАВЛОВ и его друзья приглашают всех тех, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения на уникальный вечер, наполненный юмором и весельем. Режиссер Розалия Тартакынова, операторы — Павел Неустроев, Прокопий Федоров, монтаж — Павел Неустроев.

Мы стремимся сделать пребывание зрителей в театре максимально комфортным и безопасным. Создали все условия безопасности для посещения нашего театра.

Будем проводить уборку помещений с дезинфицирующими средствами перед приемом зрителей, и после спектакля. А еще каждые 2 часа в течение дня, когда в театре находятся только работники. Все сотрудники, которые будут встречать зрителей в театре, будут пользоваться средствами индивидуальной защиты: маски (респираторы), перчатки. Организовали на территории входа театра, санузлах место обработки рук кожными антисептиками, установили циркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха.

Следим за здоровьем сотрудников, ежедневно измеряем температуру каждому и освобождаем от работы тех, кто чувствует недомогание. Каждые 2 часа делаем кварцевание в здании театра.

Мы знаем, что любители нашего театра с нетерпением ждут новых встреч с нашими актерами, режиссерами, художниками.

С наступающим Новым годом!