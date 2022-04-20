ТЮЗ Якутии: Премьера прошла на одном дыхании

Сегодня на сцене Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) с большим успехом состоялась премьера спектакля «Хааннаах Илкээни туһунан номох» («Легенда о кровавой метке») по роману В. Яковлева — Далан “Тулаайах оҕо” («Сирота»), посвященный к 100 — летию образования Якутской АССР в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Александра Титигирова.

По сложившейся традиции слово предоставили художественному руководителю театра, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Алексею Прокопьевичу Павлову: «Ровно 100 лет назад 1922 год стал важнейшем годом в нашей истории, с этого дня начался отсчёт великим преобразованиям в жизни всех народов Якутии. В этот знаменательный год мы чтим память выдающихся политических деятелей – основателей Якутской АССР Платона Алексеевича Ойунского, Максима Кировича Аммосова, Исидора Никифоровича Барахова, Степана Максимовича Аржакова и их соратников. Этот год стал переломным, как исторически, так и в этапе развития молодой самостоятельной республики в составе Российской Федерации. У республики появились совершенно новые возможности — реализация в экономической, духовной, культурной, политической и государственной сферах».

В рамках знаменательного дня художнику театральных костюмов Вилене Васильевой вручили почетный знак «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие культуры и искусства.

В основу спектакля положены народные предания, легенды и сказания якутов. Действие относится в XVI веке — до вхождения Якутии в состав России, когда якуты разделенные на племена, переживали трудные времена кровавых междоусобиц.

Исполнители главных ролей, молодые артисты театра Татьяна Хомподоева, Спартак Ларионов и Арсен Семенов несомненно удержали интерес зрителей до конца спектакля. Любовь между главными героями, вражда двух племен были показаны ярко и самобытно. Зрителям очень понравилась игра артистов, оригинальное режиссёрское и сценическое решение спектакля.

Спектакль состоялся на «Ура»! По просьбам зрителей повторный показ спектакля состоится 30 апреля, всех с нетерпением ждем!