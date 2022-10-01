ТЮЗ Якутии: Поздравляем Алексея Павлова с юбилеем!

Алексей Павлов отмечает 65-летний юбилей

Сегодня, 1 октября 2022 г. художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии правительства Российской Федерации им. Федора Волкова Алексей Прокопьевич ПАВЛОВ отмечает свой 65-летний юбилей.

Природа щедро наделила Алексея Прокопьевича талантом и поистине неисчерпаемым потенциалом творческих возможностей. Алексей Прокопьевич с блеском проявил себя на актёрском поприще, добился признания в сложнейшей профессии руководителя и сегодня является одним из основателей Государственного театра юного зрителя Якутии, который успешно воплощает в жизнь интересные, неординарные художественные замыслы, проекты и спектакли. Театр стал известен далеко за пределами не только республики, является лауреатом многих престижных российских и зарубежных театральных фестивалей и конкурсов, благодаря титанической работе Алексея Прокопьевича.

Благодаря уникальному взгляду на мир и огромному таланту Алексея Прокопьевича, жители и гости республики могут увидеть самые завораживающие театральные постановки, созданные Алексеем Прокопьевичем как режиссером-постановщиком. Его проникновенная, искренняя и талантливая актерская игра покоряет сердца не только наших зрителей, но и российских и зарубежных.

Коллектив Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) от всей души поздравляет Алексея Прокопьевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, как якутский алмаз, дальнейших творческих успехов, неиссякаемого творчества, исполнение всех планов и желаний!

Коллектив Государственного театра юного зрителя РС(Я)