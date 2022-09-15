Культура
ТЮЗ Якутии открыл театральный сезон
Сегодня 15 сентября состоялось официальное открытие 31 театрального сезона в Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) спектаклем «Чороон — сосуд счастья» Д. Сивцева — Суорун Омоллоона о невероятных приключениях мастера Чурумчуку в постановке заслуженного работника культуры Российской Федерации Алексея Павлова.
«Открытие театрального сезона посвящен патриотическому воспитанию юного поколения. В новом сезоне планируем постановки спектаклей патриотической направленности. Ведь патриотическое воспитание молодежи – задача глобальная, сложная и многогранная. Огромную поддержку в развитии и укреплении задач патриотического воспитания может оказать театр», сообщает Алексей Прокопьевич зрителям и гостям театра. Зал был заполнен юными зрителями, мечтающими увидеть яркое и необычное представление, сообщает тгк Алексей Павлов.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий