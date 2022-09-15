ТЮЗ Якутии открыл театральный сезон

Сегодня 15 сентября состоялось официальное открытие 31 театрального сезона в Театре юного зрителя Республики Саха (Якутия) спектаклем «Чороон — сосуд счастья» Д. Сивцева — Суорун Омоллоона о невероятных приключениях мастера Чурумчуку в постановке заслуженного работника культуры Российской Федерации Алексея Павлова. «Открытие театрального сезона посвящен патриотическому воспитанию юного поколения. В новом сезоне планируем постановки спектаклей патриотической направленности. Ведь патриотическое воспитание молодежи – задача глобальная, сложная и многогранная. Огромную поддержку в развитии и укреплении задач патриотического воспитания может оказать театр», сообщает Алексей Прокопьевич зрителям и гостям театра. Зал был заполнен юными зрителями, мечтающими увидеть яркое и необычное представление, сообщает тгк Алексей Павлов.

Фото: тгк Алексей Павлов Источник: тгк Алексей Павлов

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