ТЮЗ Якутии 30 лет дарит юным якутянам веру в чудо и сказку  

Театр юного зрителя Якутии 23 ноября в торжественной обстановке отметил свое 30-летие. Коллектив театра поздравила заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

В праздничный день коллектив Театра юного зрителя встретился со своими маленькими зрителями, для которых была сыграна сказка «Камень счастья». Перед началом представления коллектив вышел на сцену и впервые под аплодисменты зрителей и гостей исполнил гимн театра. Марина Владимировна пожелала всем зрителям и гостям в этой жизни найти свой «камень счастья», чтобы он был «как путеводная звезда и помогал осуществлять заветные мечты».

— Прежде всего поклон артистам и коллективу за их труд, за становление и бережное отношение к развитию театра. История театра началась благодаря высокому профессионализму и вере в мечту руководителей театра Матрены Степановны и Алексея Прокопьевича Павловых, которые посвятили жизнь искусству, чтобы дарить маленьким зрителям сказу и веру в чудо. Ведь именно детский театр формирует в маленьких зрителях чувство прекрасного, учит их самым светлым и добрым постулатам, воспитывает в них любовь к театру. Сегодня в юбилей у маленьких зрителей есть возможность посмотреть на артистов без грима. А у меня сегодня приятная миссия поздравить коллектив, выросший из небольшого театра эстрадных миниатюр в Театр юного зрителя Якутии с этой замечательной датой, — отметила Силина.

Заместитель министра культуры и духовного развития вручила награды и звания. Коллективу театра была вручена благодарность главы Якутии Айсена Николаева за заслуги в развитии театрального искусства. Звание «Заслуженный артист РС(Я)» было вручено артистке ТЮЗа Анне Флегонтовой. Грамотой председателя правительства была награждена Прасковья Павлова. Почетным знаком «Отличник культуры» был награжден Егор Аммосов. Благодарности Министерства культуры и духовного развития РС(Я) вручены Алексею Винокурову и Яну Ушницкому.

История Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) начинается с 1990 года, когда был создан Театр эстрадных миниатюр «Наара суохтар» («Бесшабашные») при Якутской государственной филармонии. Вдохновителями и основателями театра являются директор театра, заслуженный работник культуры России Матрена Степановна Павлова и художественный руководитель, заслуженный работник культуры России, народный артист Якутии Алексей Прокопьевич Павлов.

Сегодня театр известен далеко за пределами республики. Становился лауреатом известных Международных и российских театральных фестивалей в Москве, Казани (Татарстан), Каире (Египет), Таллинне (Эстония), Тюмени, Уфе (Башкортостан), Гомеле (Белоруссия), Суботице (Сербия), Загребе (Хорватия), Улан – Баторе (Монголия), Мумбаи (Индия), Адане и Анкаре (Турция), Омске, Новосибирске, Вологде, Зарайске, Чебоксары (Чувашия), Буинске (Татарстан), Хабаровске, Иркутске, Ярославле.

В 2008 году театр стал членом Международного института театра (ITI) при ЮНЕСКО. М.Павлова, А.Павлов стали участниками конгресса Международного института театра (ITI) при ЮНЕСКО в Мадриде (Испания), Сямыне (Китай), Ереване (Армения). В 2011 году театр стал членом Международной Ассоциации театров для детей и подростков АССИТЕЖ. В 2009 году номинирован на Национальную театральную Премию «Золотая Маска» в разделе «Эксперимент» со спектаклем – олонхо П. Решетникова «Милосердный богатырь» (режиссер Е. Иванова-Гримм). Спектакль «Камень счастья» по легендам народов Севера стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссерская работа» на Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» (г. Санкт — Петербург).

В 2019 году Алексей Прокопьевич Павлов из Якутии стал первым обладателем престижной премии Правительства Российской Федерации имени Федора Волкова за вклад в развитии театрального искусства Российской Федерации.

В 2022 году Государственный театр юного зрителя Якутии стал ПОБЕДИТЕЛЕМ VII конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон».