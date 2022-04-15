ТЮЗ возобновил гастроли

До недавнего времени культурная индустрия оказалась заложником ситуации из-за пандемии и запретов на проведение мероприятий. На неопределенные сроки были приостановлены гастроли и мероприятия. Но с марта месяца этого года отменили большинство ограничений, связанных с коронавирусом.

Благодаря послаблению театры сосредоточились на репетиционном процессе, работой над новыми постановками, также возобновились гастроли театров.

На сегодняшний день Театр юного зрителя Якутии активно выезжает на гастроли по улусам нашей необъятной республики. Первый гастрольный выезд состоялся 26 февраля в с. Борогонцы Усть — Алданского улуса (района). На сцене нового Дворца культуры «Тойон Мүрү» им. В.В. Никифорова — Күлүмнүүр Театр юного зрителя в рамках мероприятий Года матери представил со спектакль «Ытык Ийэ» И. Егорова в постановке Валентины Якимец.

В этом году в с. Хатыҥ — Арыы Намского улуса введен новый Центр культуры «Чороон», ввод современного объекта культуры стал вдвойне значимым событием для жителей села в Год столетия Республики и 125-летия известного политического и общественного деятеля М.К. Аммосова. 23 марта артисты театра на сцене нового Центра культуры «Чороон» показали жителям и гостям села спектакли «Ытык Ийэ» И. Егорова и «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» по мотивам якутской народной сказки.

Открытие современных дворцов и центров культуры, это важное событие не только для районов, но и для всей республики, нам коллективу театра двойне приятно одним из первых выступить на новых сценах и показать наши лучшие спектакли жителям сел.

Гастроли театра продолжили путь в г. Покровск, где ученики средней школы № 3 с большим восторгом посмотрели спектакли «Мой маленький бог» Е. Ткачевой и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Также в Хангаласском районе маленькие зрители села Немюгюнцы и Октемцы остались очень довольны от спектаклей «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина, детишки смотрели спектакль с огромным интересом.

7 апреля ТЮЗ осчастливил маленьких зрителей Намской начальной школы якутским спектаклем «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Полный аншлаг на двух спектаклях порадовал артистов, дети с удовольствием посмотрели сказку, участвовали, сопереживали сказочным героям. А ученики и учителя Намской общеобразовательной школы № 2 с. Намцы остались очень довольны от просмотра спектакля «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» по мотивам якутской народной сказки, спектаклю рукоплескали и провожали возгласами «Браво!»

Главной целью гастролей Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) это подарить детишкам и жителям республики праздник театрального искусства. Думаем что наша цель достигнута, ведь не скрывая своего восторга, сидя на коленках у родителей, бабушек и дедушек, маленькие зрители завороженно смотрели на сцену, на игру артистов, а взрослые сами становились детьми забыв про свой возраст.

Гастроли ТЮЗа на этом не заканчиваются, а только начинаются…