ТЮЗ вошел в программу «Большие гастроли-2022»

Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) вошел в программу Федерального центра поддержки гастрольной деятельности министерства культуры РФ «Большие гастроли — 2022» по направлению для детей и молодежи. В этом году обменные гастроли пройдут в Республике Коми в г. Сыктывкар.

Направление для детей и молодежи – одно из самых востребованных, поскольку без воспитания подрастающего поколения невозможно представить будущее России. На спектаклях ТЮЗов, молодежных театров и театров кукол ежедневно «растут» и воспитываются юные российские театралы.

Реализация детского направления программы «Большие гастроли» осуществляется минкультуры России по поручению правительства РФ, которое было сформулировано впервые на форуме «Единой России» – «Культура – национальный приоритет», и входит в проект «Культура малой Родины», призванный обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны.

Гастроли ТЮЗа пройдут в начале июня месяца. Жителям и гостям православной «жемчужиной» города Сыктывкар будут представлены лучшие спектакли из репертуара театра. На сцене «Молодежного театра Республики Коми» ТЮЗ покажет спектакли «Король Беранже…» Э. Ионеско в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Карла Сергучева, главную роль сыграет народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии правительства Российской Федерации им. Федора Волкова Алексей Павлов и «Камень счастья» по легендам народов Севера в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия) Александра Титигирова для самых юных зрителей .

В свою очередь Молодежный театр Республики Коми приедут к нам на обменные гастроли в сентябре месяце со спектаклями для детей и молодежи.

Отрадно, что наши Большие гастроли приурочены историческому событию — 100 — летию образования Якутской АССР и 30 — летию Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия).

Гастроли — возможность не только показать свои спектакли, а прежде всего, обмен опытом, знакомство широкого круга зрителей с творчеством детских и молодежных театров.

Будьте с нами, следите за нашими новостями на официальном сайте ТЮЗа http://sakhatuz.ru/ и инстаграмм страницы tuz_yakutia.