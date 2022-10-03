ТЮЗ участник III Фестиваля театров Дальнего Востока

С 27 сентября по 6 октября коллектив Театра юного зрителя Якутии примет участие на III Фестивале театров Дальнего Востока. Наш театр 4 октября на сцене Хабаровского краевого театра юного зрителя покажет спектакль «Хроника безумия…» по мотивам романа Ф. Достоевского «Преступление и наказание» в постановке заслуженного деятеля искусств республики Александра Титигирова. Этот спектакль в этом году победил на VII конкурсе региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Для коллектива театра это далеко не первое участие в Фестивале, в 2019 и 2020 гг. также приняли активное участие.

С 27 сентября по 6 октября 2022 г. фестиваль пройдет на шести театральных площадках, всего покажут 19 спектаклей государственных и независимых театров из Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Магадана, Москвы, Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Якутска.

Помимо показа спектаклей Третий фестиваль театров Дальнего Востока включит обширную образовательную программу. Для артистов и работников театра пройдут мастер-классы, лекции, семинары, творческие встречи с мастерами сцены.

Среди экспертов, отбиравших постановки в этом году, — председатель Художественного совета Фестиваля театров Дальнего Востока, художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков, театровед и член жюри фестиваля «Прорыв» Ирина Ганзера, куратор, эксперт и член жюри фестивалей «Золотая Маска», «Арлекин», «Прорыв» Татьяна Джурова, арт-директор фестиваля-школы «Территория», а также международных фестивалей NET «Новый европейский театр» и «Вдохновение», заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский и театровед, эксперт и член жюри фестивалей «Золотая Маска» и «Ново-Сибирский транзит» Анна Шавгарова.

«Благодаря федеральной программе по развитию театрального искусства и личному участию Народного артиста России Евгения Миронова, мы проводим уже третий фестиваль. Видим, как растёт популярность искусства и культуры в регионе. Это возможность для зрителей обогатиться духовно, а сценаристам, режиссерам и артистам Дальнего Востока представить свои постановки» прокомментировал министр культуры Хабаровского края, председатель оргкомитета фестиваля Юрий Ермошкин.

Напомним, Фестиваль проходит в рамках Программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке, разработанной под руководством художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова в 2019 году по поручению Президента России.

Пожелаем удачи нашим артистам и яркого выступления на фестивале!