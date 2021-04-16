ТЮЗ работает в новом формате

Несмотря на все препоны — отсутствие сцены и зрительного зала, пандемия, невозможность охватить много зрителей, ТЮЗ Якутии работает в обычном режиме.

Наши любимые зрители — детвора, очень соскучились по своему театру.

Театр вынужден показывать спектакли в фойе, которое не может вместить много детей. Поэтому артисты почти каждый день дают по два спектакля. Юные зрители просто с восторгом смотрели любимую сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» в постановке Александра Титигирова. Общаться со зрителями глаза в глаза — тоже очень интересно. Детки просто с удовольствием общались с актерами, помогали своими эмоциями героям спектакля и радовались от всей души.

16, 17, 23,24 апреля фойе театра снова заполнится юными зрителями, которым театр подарит яркий, красочный, танцевальный спектакль «Муха –Цокотуха» К. Чуковского в постановке Валентины Якимец. Зажигательный спектакль очень нравится детворе. Зрители не могут устоять и пускаются в пляс, живо реагируют на все перипетии веселого действа.

С 15 по 17 апреля самые медийные, яркие артисты театра гостят в отдаленных селах Намского улуса с юмористической программой «КИС — БИС» и встречами со школьниками. Артистов принимают очень душевно и гостеприимно. Не только все пришли на концерт, но и устроили богатое чаепитие, поблагодарили гостей за радость общения и положительных эмоций, которое они подарили.

29 и 30 апреля юные зрители придут в театр, чтобы посмотреть еще одну красивую сказку — олонхо для детей «Житель Срединного мира старик Ордьоот» Р. Кулаковского в постановке Валентины Якимец.

В День Республики театр представит на сцене Культурного центра СВФУ один из самых лучших спектаклей «Красный шаман» — поэма одного из основателей ЯАССР и якутской литературы, великого сына якутского народа Платона Ойунского. Постановка Карла Сергучева идет уже много лет. В главной роли — заслуженный артист РС(Я) Федот Львов. Спектакль — лауреат многих фестивалей и конкурсов. Надеемся, что и в этот раз горожане, в том числе студенты и молодежь города придут на спектакль и насладятся богатством якутского языка и игрой артистов театра.

С 27 марта по 25 апреля проходит традиционный конкурс театра для детей дошкольного и школьного возраста имени Айталины Ильиной. На этот раз он проходит в онлайн-формате. Награждение победителей по номинациям состоится 27 апреля текущего года.

Необычный режим работы заставляет режиссеров и артистов находить новые формы привлечения зрителей.

С марта ТЮЗ готовит премьеру в новом формате иммерсивного театра — спектакль «Всем, кого касается» молодого российского драматурга Даны Сидерос. Постановщик Розалия Тартакынова. Иммерсивный театр — это полная перезагрузка сознания, возможность понять, принять и создать модель поведения, общения, единения, раскрытия и обогащения своего внутреннего мира. Этот спектакль на очень важную тему — взаимопонимание в современном молодежном мире, желание раскрыть внутренний мир и проблемы, которые волнуют юных, передать позитивный настрой. Мы считаем, что такая форма подачи спектакля будет интересна нашим зрителям. Публику всегда привлекает что-то новое, неординарное. Новый формат подачи спектакля — возможность окунуться в иной мир, встретиться там со своими друзьями, узнать что-то новое о них.

Театр для детей не только показывает яркие, красивые спектакли, но и выполняет поучительную миссию, заставляет думать и размышлять. В мае зрители увидят еще много интересного и познавательного, о чем мы обязательно напишем.