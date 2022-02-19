ТЮЗ провел викторину о Петре I

«Личность Петра I и его реформаторская деятельность».

С 7 по 17 февраля Театр юного зрителя Якутии впервые провел викторину «Личность Петра I и его реформаторская деятельность», посвященную 350-летию великого реформатора. Приняли участие 27 школьников 5 – 8 классов из разных школ. Самое активные школы №10, №2, ЯГНГ, №17…

Театр юного зрителя благодарит всех, кто принял участие в нашей первой викторине.

Это для нас новый проект, который неожиданно столкнулся с современными регалиями – интернетом. Но теперь у нас появились новые проекты вовлечения школьников в процесс сохранения и укрепления памяти об истории Родины, патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования интереса школьной аудитории к гуманитарным наукам, истории своей Родины и роли личности в становлении государства Российского, повышение познавательной и творческой активности участников конкурса – викторины.

Наша основная задача выполнена – у детей появилась возможность лишний раз обратиться к литературе и узнать интересные подробности об исторических личностях, хоть и в малом объеме.

Дерзайте! Побольше читайте и получайте удовольствие. Любая дополнительная информация – ваш багаж в будущем.

Каждому участнику мы решили вручить Сертификат участника.