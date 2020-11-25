ТЮЗ приглашен в «Сказочное королевство»

Театр юного зрителя Якутии буквально на днях получило официальное приглашение из г. Севастополь – на IV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», который состоится с 19 по 23 декабря 2020 года. Театр представит на суд жюри спектакль «Камень счастья» по легендам народов Севера, в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова.

Ежегодно фестиваль собирает лучшие спектакли для детей и подростков со всей России в стенах Севастопольского театра юного зрителя. Главная цель — приобщение подрастающего поколения к искусству театра, развитию у детей, соответствующих их возрасту, эстетических, культурных и интеллектуальных потребностей, хорошего художественного вкуса, облегчение национальной самоидентификации, воспитание любви к родному языку и литературе.

В этом году фестиваль пройдет в формате онлайн. Как сообщают сами организаторы «Это дает всем нам счастливую возможность преодолеть любые преграды и расстояния. Нас ждет во всех смыслах необычный театральный форум детских и молодежных театров».