25.11.2020
15:15
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Культура

ТЮЗ приглашен в «Сказочное королевство»

Театр юного зрителя Якутии буквально на днях получило официальное приглашение из г. Севастополь – на IV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Сказочное королевство», который состоится  с 19 по 23 декабря 2020 года.   Театр представит на суд жюри спектакль «Камень счастья» по легендам народов Севера, в постановке заслуженного деятеля искусств РС(Я) Александра Титигирова. 

Ежегодно фестиваль собирает лучшие спектакли для детей и подростков со всей России в стенах Севастопольского театра юного зрителя. Главная цель — приобщение подрастающего поколения к искусству театра, развитию у детей, соответствующих их возрасту, эстетических, культурных и интеллектуальных потребностей, хорошего художественного вкуса, облегчение национальной самоидентификации, воспитание любви к родному языку и литературе.  

В этом году фестиваль пройдет в формате онлайн. Как сообщают сами организаторы «Это дает всем нам счастливую возможность преодолеть любые преграды и расстояния. Нас ждет во всех смыслах необычный театральный форум детских и молодежных театров». 

Фото: Пресс-центр ТЮЗа
Источник: Пресс-центр ТЮЗа
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