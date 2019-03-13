ТЮЗ приглашает отпраздновать международный день детского театра

Приглашаем детвору на празднование международного дня театра для детей и молодежи.
Веселая шоу программа: шоу мыльных пузырей, веселые аниматоры, посещение музея театра, игры, конкурсы, сюрпризы, флешмоб.
Гость праздника — детский танцевальный коллектив «Бриллианты Якутии».
По мотивам книги Л.Олесовой-Тапталаана «Сказание о хомусе» премьера самой загадочной, волшебной сказки «Тайна рождения волшебного звука».
Режиссер – Александр Титигиров
Художник-Прасковья Павлова
Художественный руководитель театра-заслуженный работник РФ, народный артист РС(Я) Алексей Павлов
Цена билета: 300 руб.
Справки по телефону – 43-35-90, 43-43-28
Продолжительность: 1 час 30 мин.
Источник: ТЮЗ