ТЮЗ приглашает отпраздновать международный день детского театра

Приглашаем детвору на празднование международного дня театра для детей и молодежи. Веселая шоу программа: шоу мыльных пузырей, веселые аниматоры, посещение музея театра, игры, конкурсы, сюрпризы, флешмоб. Гость праздника — детский танцевальный коллектив «Бриллианты Якутии». По мотивам книги Л.Олесовой-Тапталаана «Сказание о хомусе» премьера самой загадочной, волшебной сказки «Тайна рождения волшебного звука». Режиссер – Александр Титигиров Художник-Прасковья Павлова Художественный руководитель театра-заслуженный работник РФ, народный артист РС(Я) Алексей Павлов Цена билета: 300 руб. Справки по телефону – 43-35-90, 43-43-28 Продолжительность: 1 час 30 мин. Источник: ТЮЗ

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