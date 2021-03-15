ТЮЗ приглашает на «самый театральный спектакль»

17 марта в 18:30 на сцене Саха театра им. П. Ойунского Театр юного зрителя подарит самый театральный спектакль «Көстүүм бэрийээччи» («Костюмер») по одноименной пьесе Рональда Харвуда. Режиссер-постановщик заслуженный деятель искусств РС(Я) Александр Титигиров, художник отличник культуры республики Прасковья Павлова.

Показ спектакля, посвящен Международному дню театра для детей и молодежи.

Январь 1942 года. Театр в одном английском провинциальном городке. В этот вечер здесь должен быть сыгран «Король Лир», но исполнитель главной роли и глава труппы, старый актер Сэр Джон тяжело болен.

Сможет ли он выйти на сцену? Сможет ли вместе со своим героем в очередной раз пройти этот великий путь познания: от слепоты и химеры — к прозрению и смерти?

И помочь звезде может только его многолетний друг и сподвижник костюмер Норман. Однако в дело вмешивается молоденькая актриса, которая едва не разрушает складывавшийся годами дуэт артиста и его костюмера. Спектакль все-таки состоится, но развязка пьесы окажется совершенно неожиданной…

Премьерный показ спектакля состоялся в 2019 году, где спектакль произвел большой успех. Главные роли великолепно сыграли народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии правительства Российской Федерации им. Ф. Волкова Алексей Павлов и ведущий артист ТЮЗа, отличник культуры республики Георгий Бессонов.

С нетерпением ждем всех, не пропустите воочию увидеть выступление любимых артистов, приглашаем на спектакль театрального марта!