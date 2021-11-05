ТЮЗ приглашает на премьеру! Достоевский в ТЮЗе

В этом году главный режиссер Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия) Александр Васильевич Титигиров отмечает 30-летие творческой деятельности.

Творчество Александра Титигирова известно далеко за пределами республики, его спектакли интересны и любимы зрителями всех возрастов. Он является одним из самых известных детских режиссеров в России, так в 2007 году спектакль «Волшебные ягодки» получил Гран — при Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в Санкт — Петербурге. А в 2010 году был признан лучшим детским режиссером России, на этом же фестивале со спектаклем «Камень счастья» по легендам народов Севера.

Он удивительно тонко чувствует детскую душу. Его работы всегда наполнены душевной добротой и теплотой, которую чувствуют юные зрители. Его спектакли для молодежи и взрослых весьма разнообразны и многолики. От классики до современных патриотических, психологических, нравственных, национальных.

Спектакли режиссера всегда несут большую смысловую нагрузку и, в то же время, они притягивают зрителей неординарным режиссерским решением, своим неповторимым почерком.

9 ноября в 18:00 в рамках этого знаменательного события Александр Васильевич готовит премьеру спектакля «Хроники безумия…» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», посвященного 200 — летию со дня рождения писателя.

— Александр Васильевич, расскажите зрителям о новом спектакле?

— Во-первых спектакль посвятили 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Во-вторых это классика, его не раз ставили режиссеры и он по сей день смотрится на одном дыхании. Но мое видение в этом спектакле немного отличается от классической постановки, спектакль будет в современном стиле, с эффектными костюмами, яркими выступлениями отвечающий тенденциям современного мира. Вы спросите почему я решил сделать спектакль в таком стиле, роман «Преступление и наказание» входит в школьную программу, а нынешняя молодежь, будем честными, книги особо не читают и чтобы заинтересовать и провоцировать их на размышление о нравственной природе человека, о его взаимодействиях с окружающими, о границах дозволенного, о праведности и милосердии, и о других проблемах.

— Когда у вас появилось желание заниматься культурой и искусством?

— С малых лет у меня была большая любовь к искусству, любил петь, танцевать и выступать на сцене. Мой отец был талантливым исполнителем горлового пения и олонхосутом. Все мои родные посвятили свою жизнь искусству, стали артистами, хореографами и режиссерами. Сам окончил Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств в Улан-Удэ, начал свой творческий путь как артист Нюрбинского государственного передвижного драматического театра. Артистом проработал 6 лет, после попробовал себя в режиссуре, так с 1996 года и по сей день посвятил всю себя в режиссёрское дело. Как режиссер люблю ставить детские спектакли, думаю что мое призвание это воспитать детям, будущему поколению эстетические и духовно — нравственные идеалы через свои спектакли. Ведь дети как «губка» все впитывают, что ты им преподносишь, если ребенка приучить ходить в театр и сеять в его душу прекрасное, то он несомненно вырастит духовно богатым, умеющим разглядеть в простых вещах красоту и волшебство.

— В дальнейшем какие у вас планы в работе?

— В будущем также вижу себя в театре. Хотелось бы отметить, что в данное время мы очень затруднительном положении, из — за аварийности здания нашего театра, у нас отсутствует сцена и зрительный зал, и это очень мешает в работе, пока показы спектаклей проходят в фойе ТЮЗа, также приходится каждый раз просить сцену и зал для выступлений у других театров, очень признательны нашим коллегам за их отзывчивость, всегда идут к нам на встречу. К примеру Саха театр им. П. Ойунского любезно предоставил нам зрительный зал для премьеры.

Мечтаем о новом и красивом здании Театра юного зрителя, ведь дети — это цветы жизни, наше богатство, опора и будущее ради них мы творим и сеем прекрасное.

Приглашаем всех любителей театрального искусства на премьеру! Не пропустите яркое событие уходящего года!