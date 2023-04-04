ТЮЗ представил зрителям Чурапчинского улуса спектакль «Дьикти саас»

В рамках Дней культуры, искусства и литературы Республики Саха (Якутия) в Чурапчинском улусе (районе) Театр юного зрителя Якутии показал спектакль «Дьикти саас».

3 апреля, в рамках Дней культуры, искусства и литературы РС(Я) в Чурапчинском улусе (районе), в Доме народного творчества «Айылгы» села Чурапча, Театр юного зрителя под руководством заслуженных работников культуры РФ Матрены и Алексея Павловых представил зрителям спектакль «Дьикти саас» («Дивная пора») по повести Василия Яковлева — Далана. Режиссер-постановщик — заслуженная артистка РС(Я) Валентина Якимец. Сценография — отличник культуры РС(Я) Прасковья Павлова.

Показ спектакля посвящен Году педагога и наставника в РФ, Году труда в РС(Я) и 95-летию Василия Семеновича Яковлева — Далана.

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Почетным гостем мероприятия стал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, который сначала посетил Бахсытский наслег, где в скором времени будут строить новый культурный центр. Далее, он встретился с главой Чурапчинского улуса (района) Степаном Саргыдаевым и с главами наслегов Чурапчинского улуса (района). Здесь были обсуждены технические состояния клубных учреждений, предстоящие ремонтные работы, планы будущих культурных мероприятий и др. Вечером того же дня, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов с главой Чурапчинского улуса Степаном Саргыдаевым открыли Дни культуры, искусства и литературы в Чурапчинском улусе.

В этот день, от имени муниципального образования «Чурапчинский улус (район)» были награждены работники ТЮЗа.

Основатель Государственного театра юного зрителя РС(Я), заслуженный работник культуры РФ и РС(Я) Матрена Павлова была награждена почетным знаком «За заслуги перед районом», заслуженная артистка РС(Я) Анна Флегонтова удостоилась знака отличия «За добросовестный труд», молодой артистке Татьяне Хомподоевой вручили почетную грамоту Чурапчинского улуса (района).

После церемонии награждения полный зрительный зал Дома народного творчества “Айылгы” с удовольствием посмотрел спектакль «Дьикти саас» по мотивам повести народного писателя Якутии Василия Яковлева — Далана. Зал тепло принял постановку и прочувствовал эмоции первой любви, романтику нежной юности и ностальгию по былым временам, которую тонко и убежденно показали актеры ТЮЗа. Роли исполнили: Алексей Павлов, Татьяна Хомподоева, Евгений Шамаев, Любовь Макарова, Кирилл Рожин, Мария Данилова, Марина Корнилова, Петр Андреев, Владислав Портнягин, Анна Флегонтова, Владимир Охлопков, Юрий Афанасьев, Илья Яковлев, Никита Соловьев, Екатерина Хоютанова, Елизавета Далбараева, Ньургун Черов, Айыына Слепцова, Антон Ботаков, Арсен Семенов и школьники села Чурапча.

В целом, вечер удался на славу, спектакль прошел при полном аншлаге. Зрители восприняли постановку восторженно и стоя долго аплодировали артистам.