ТЮЗ представил премьеру моноспектакля

10 марта Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) на сцене Русского театра им. А.С. Пушкина представил премьеру моноспектакля “Кубулунууттан кырдьыкка эбэтэр төттөрү…” (“От притворства к правде или наоборот…”) по пьесе Моэма Сомерсета. Идея и сценарий моноспектакля, а также режиссером является отличник культуры республики Прасковья Павлова, это ее первая режиссерская работа. Постановка премьерного спектакля стала, возможно, благодаря партийному проекту «Единой России» «Культура малой Родины».

Наш театр специально запланировал эту премьеру к началу весны, тем самым поздравил всех женщин нашей республики с весенними праздниками.

По традиции перед спектаклем выступил художественный руководитель Театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, он поздравил всех присутствующих дам с прошедшим праздником, отметил, что женщина – это восьмое чудо света, символ тепла и гармонии.

Новый моноспектакль повествует о разгадке внутреннего мира женщины. Главная героиня рассказывает про свою жизнь, про бурю эмоций, страстей и водоворот чувств. Постановка затронула тему любви, и об отношениях женщины с мужчинами, которые имеют свою драматическую, ироническую, и вместе с тем какую-то грустную историю.

В раскрытии замысла постановки очень сильно помогает декорация с переходами музыки и света, яркие костюмы героини и миллион противоречий в словах и в движениях.

В спектакле главную роль сыграла заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Мария Данилова, она с большой отдачей отыграла постановку. Прекрасно донесла все свои эмоции зрителям на протяжении всего спектакля. Однозначно, спектакль понравился всем, браво создателям!

Пользуясь случаем, хотим поздравить всех женщин с прошедшим праздником! Любите и будьте любимыми!

До новых встреч друзья!