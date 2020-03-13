ТЮЗ представил историю Зои Космодемьянской

В мае 2020 года наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны.

За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям. Но Великая Отечественная война по своим масштабам разрушения и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства, тем значимее наша Победа!

Очень важно, нам – нынешнему поколению, не забывать и передать потомкам всю историю Великой Отечественной войны. Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это все прошли и сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине.

Среди юных Героев подвиг 17 – летней девушки – Зои Космодемьянской потрясла весь мир.

12 марта на сцене Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) Театр юного зрителя Якутии представил знаменитую поэму Маргариты АЛИГЕР «Зоя…» в исполнении артиста театра Антона БОТАКОВА. Режиссер – постановщик – заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина ЯКИМЕЦ, сценография – отличника культуры Республики Саха (Якутия) Прасковьи ПАВЛОВОЙ.

По сложившейся традиции юных зрителей поприветствовал художественный руководитель Театра юного зрителя, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха (Якутия), лауреат премии Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова Алексей ПАВЛОВ. Он отметил, что у каждого времени – свои герои. Героиней советского военного периода стала комсомолка Зоя Космодемьянская. Она стала символом героизма, самоотверженности и патриотизма. 2020 год – год 75 – летия Великой Победы. Великая Победа досталось не только ценой огромных потерь, но главное, наша победа досталось благодаря преданности Родине, высочайшему патриотизму и массовому героизму!

В основе сюжета поэмы лежит история Зои Космодемьянской, 17-летней девушки, ушедшей на фронт в начале войны. Девушка жила в мире, где в самой повседневности было очень много поэзии, мечты о великих свершениях, подвигах. Как и ее сверстники, она встретила войну со стремлением честно выполнить свой долг перед Родиной. Выполняя боевое задание, она попала в плен к фашистам. Над ней всячески издевались, пытаясь сломать волю девушки, однако она все выдержала. Сила духа, ее жертвенность никого не оставила равнодушным.

Исполнитель роли писателя Антон Ботаков на протяжении спектакля смог удержать внимание детей, его глубокая и пронзительная речь так и лилась по зрительному залу. Задумка режиссера включала в себя ряд видео картин на проекторе, что помогала детям окунуться в спектакль. Всплывали картины боевых действий Зои, и как гордо шла она на виселицу, зная, что идет на гибель.… Спектаклю аплодировали стоя.

Будущему поколению очень важно воспитывать уважение к ветеранам, участникам Великой Отечественной войны их подвигу, благодаря чему мы 75 лет живем под мирным небом.