ТЮЗ покажет спектакли он-лайн

Онлайн работа Театра юного зрителя Якутии

С начала нового года из — за увеличения распространения новой коронавирусной инфекции, снова закрыли театры до марта 2022 года. Но работа не остановилось на этом, благодаря прогрессу технологий, театры успешно работают в новом для них формате — онлайн.

В прошлый театральный сезон во время самоизоляции Театр юного зрителя Якутии очень активно и в полную силу работал удалённо. Зрителям предоставили возможность не выходя из дома посмотреть спектакли театра на ютуб канале, также на платформе Культура.РФ весь год транслировались показы лучших спектаклей нашего театра, в социальных сетях артисты читали стихотворения, монологи, используя современные возможности компьютерных программ показали детишкам сказки. Одним словом театр не стоял на одном месте, а двигался вперёд.

Вот и сейчас коллектив театра успешно работает в онлайн формате. Ко Дню родного языка и письменности, с 1 по 11 февраля объявили онлайн республиканский конкурс чтецов «Төрөөбүт төрүт тылым» среди школьников. В конкурсе уже участвуют более 20 детишек, все участники очень хорошо подготовлены, прекрасно читают стихи знаменитых писателей Якутии, что очень радует организаторов. Итоги конкурса узнаем 13 февраля в День родного языка и письменности. С 13 по 22 февраля в социальных сетях театра зрители смогут посмотреть литературную композицию «Ийэлэр күннээҕэр сырдыктар», посвященный Году матери в Республике Саха (Якутия) и ко Дню родного языка и письменности, также в формате онлайн запустим литературно — музыкальную композицию «Сылаас саха тылынан» по поэме Ивана Гоголева — Кындыл «Ийэ тылым», кроме этого состоится круглый стол «Төрөөбүт тыл уонна тыйаатыр» между коллективом театра и выпускниками школ республики. Все эти мероприятия посвящены ко Дню родного языка и письменности.

С 13 по 22 февраля к 90-летию народного поэта Якутии Михаила Тимофеева, артисты Театра юного зрителя будут читать, в его переводе на якутский язык, стихи Михаила Лермонтова и Евгения Евтушенко на социальных сетях театра.

В рамках празднования 350-летия со Дня рождения Петра I с 7 по 17 февраля стартует конкурс — викторина «Личность Петра I и его реформаторская деятельность». В викторине могут принять участие ученики 5-11 классов общеобразовательных школ г. Якутска. А также в рамках празднования 350-летия со Дня рождения Петра I, запустим онлайн — проект, в котором наши артисты ТЮЗа будут читать отрывки из поэм А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник».

Кроме этого периодически будет идти онлайн показ спектаклей:

15 февраля спектакль «Незабвенная тропа» («Симэлийбэт суол») И. Черкашина, посвящённый к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана;

21 февраля спектакль «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» («Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин») по мотивам якутской народной сказки, посвящённый Международному дню родного языка;

23 февраля спектакль «Вечно живые» («Өрүү тыыннаахтар») В. Розова, посвящённый ко Дню защитника Отечества.

Всех наших любимых зрителей приглашаем к просмотру наших мероприятий, а так же вы можете принять активное участие в конкурсах, викторинах. Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте театра http://sakhatuz.ru/ и на странице инстаграмм tuz_yakutia.

Берегите друг друга, будьте здоровы!