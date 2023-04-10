В честь 80-летней годовщины разгрома немецко-фашистких войск в Сталинградской битве ТЮЗ показал моноспектакль «Зоя»

7 апреля, в честь 80-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве, Театр юного зрителя под руководством заслуженного работника культуры РФ и народного артиста РС(Я) Алексея Павлова дважды показал моноспектакль «Зоя» по поэме Маргариты Алигер. Режиссер – постановщик- заслуженная артистка РС(Я) Валентина Якимец. Художник-постановщик – отличник культуры РС(Я) Прасковья Павлова.

Согласно истории, в 1941 году, во время ВОВ 17-летняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Её партизанский отряд попадает в засаду, а девушка схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Немцы не смогли узнать даже её настоящее имя. И немцы жестоко ее казнили через повешения…

В 1942 году, спустя несколько месяцев после смерти Зои Космодемьянской, Маргарита Алигер написала поэму «Зоя». Поэтесса писала, пока не пропал след от трагедии. Она старалась передать все правдиво и простым, легко читаемым, поэтическим языком поведала про все эти события…

Показ моноспектакля «Зоя» прошел при полном аншлаге и на одном дыхании. Юные зрители заинтересованными взглядами и словно с замиранием сердца следили за действиями на сцене. Главную роль убежденно и ярко исполнил артист ТЮЗ Антон Ботаков, он своим сильным исполнением и порою даже душераздирающим чтением словно уводил зрителей в те военные времена, когда дух патриотизма веял со всех сторон и касался каждого советского человека.

Впечатления зрителей (ученики и учителя СОШ №31 г. Якутска)

Унарова Усения Альбертовна, учительница:

— Мне очень понравилось, восхитительно! Задевает, особенно когда знаешь историю и героизм этой девочки. Очень эмоциональное исполнение. Спасибо большое коллективу ТЮЗ.

Яковлева Катя, ученица 10 класса:

— Спектакль отличный, я как будто пережила все эмоции, которые передавались со сцены. Дух патриотизма он и был, он и есть. Сейчас я буду изучать историю жизни Зои.

Эльдарханова Раяна, ученица 10 класса:

— Мне очень понравился спектакль, я даже плакала. Все было словно реально пережито нами. После моноспектакля мне очень захотелось узнать получше про Зою Космодемьянскую.

Попова Анна, ученица 9 класса:

— Спектакль очень понравился. В конце мне стало очень жалко Зою. Сейчас я уже хочу поглубже узнать про нее все. Побольше таких спектаклей, появилось чувство гордости.

Никифорова Любовь Евгеньевна, классный руководитель 9 “в” класса:

— Я, конечно, знала про Зою Космодемьянскую. Мы все о ней читали. Она была настоящим героем и до последнего не сдалась. Зоя своим подвигом и несломленным духом показала всей стране свою истинную любовь к родине. Моноспектакль мне очень понравился. Я еле сдержала слезы, такой подход к постановке раскрыл какой была Зоя до войны и во время войны. Большое спасибо коллективу ТЮЗ.

После общения со зрителями, хочется верить в то, что увеличится интерес к истории нашей страны, а также у подрастающего поколения появится искреннее чувство патриотизма и гражданского долга.

*

…Стала ты под пыткою Татьяной,

онемела, замерла без слез. Босиком,

в одной рубашке рваной

Зою выгоняли на мороз.

И своей летающей походкой

шла она под окриком врага.

Тень ее, очерченная четко,

падала на лунные снега:

Это было все на самом деле,

и она была одна, без нас…

(Отрывок из поэмы Маргариты Алигер)