ТЮЗ подарил онлайн–сказку детям медработников РКБ № 3

Вчера 4 января 2021 года коллектив Театра юного зрителя Якутии подарил новогоднюю онлайн-сказку «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой детям врачей и ковидной бригады Республиканской клинической больницы № 3, чьи родители весь год боролись за наши жизни и здоровье, большой им поклон за их неустанный и самоотверженный труд!

Медицина – не просто работа, это по-настоящему служение. Мы это особенно ясно увидели во время борьбы с пандемией коронавируса.

Хотим выразить глубокую признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи – всем, кто находился на передовой.

Медики выдерживают запредельные физические, нервные и моральные нагрузки, рискуя своим здоровьем и жизнью. Несмотря на все это, они с честью выполняют свой долг. Мы гордимся, мы восхищаемся и сердечно благодарны Вам за ваш подвиг!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба и всех благ!