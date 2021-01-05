05.01.2021
20:14
43

Культура

ТЮЗ подарил онлайн–сказку детям медработников РКБ № 3

Вчера 4 января 2021 года коллектив Театра юного зрителя Якутии  подарил  новогоднюю онлайн-сказку «Дар луны» в постановке Розалии Тартакыновой детям врачей и ковидной бригады Республиканской клинической больницы № 3, чьи родители весь год боролись за наши жизни и здоровье, большой им поклон за их неустанный и самоотверженный труд!

Медицина – не просто работа, это по-настоящему служение. Мы это особенно ясно увидели во время борьбы с пандемией коронавируса.

Хотим выразить глубокую  признательность всем медицинским работникам поликлиник, больниц, станций скорой помощи – всем, кто находился на передовой.

Медики выдерживают запредельные физические, нервные и моральные нагрузки, рискуя своим здоровьем и жизнью. Несмотря на все это, они с честью выполняют свой долг. Мы гордимся, мы восхищаемся и сердечно благодарны Вам за ваш подвиг!  

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба и всех благ!

Фото: пресс-центра.
Источник: Пресс–центр ТЮЗа.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх