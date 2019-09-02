ТЮЗ открывает новый театральный сезон…

Продолжается Год театра в России и Год консолидации в РС(Я), ТЮЗ Якутии поздравляет любимых зрителей с новым учебным годом и желает отличной учебы и высоких достижений.

1 сентября по приглашению Управления образования Горного улуса, Театр открыл новый театральный сезон в с. Бердигестях на лоне природы, показав любимый спектакль детворы, якутскую народную сказку «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» в постановке Александра Титигирова и Марией Даниловой в заглавной роли. Детишки были в восторге. Столько ярких эмоций, прямо спектакль в спектакле. Артисты тоже попали под общее настроение замечательной сказки и сыграли на одном дыхании.

2 сентября Театр подготовил праздничное поздравление с веселыми играми с аниматорами, танцами и показом любимой сказки детворы «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина для школьников 24-й и 38-й школ под девизом «Театр объединяет…». Замечательная сказка А.С. Пушкина, через которую прошли многие поколения, остается такой же актуальной и любимой и в наши дни — сказка — ложь, но в ней намек, добрым молодцам намек.

Вот так ярко, весело, при скоплении огромного количества детворы, начался новый театральный сезон, который обещает много интересных и запоминающихся мероприятий.

С новым театральным сезоном, дорогие ребята! Ждем всех на спектаклях театра.