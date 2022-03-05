ТЮЗ открыл Год культурного наследия народов России

2022 год в Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов России. Россия — огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России.

Сегодня Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) открыл Год культурного наследия народов России спектаклем «Чороон — сосуд счастья» Д. Сивцева — Суорун Омоллоона в постановке заслуженного работника культуры Российской Федерации Алексея ПАВЛОВА.

Украшением мероприятия стала выставка «Хомуса народов мира», который развернули в фойе здания. Все, кто пришли на спектакль, окунулись в атмосферу богатой выставки, юные зрители и гости мероприятия смогли воочию увидеть и познакомиться с интересной историей прекрасного музыкального инструмента хомус. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить коллектив «Музея и Центра хомуса народов мира» за предоставленные экспозиции. Ведь хомус – сакральный символ национальной культуры, источник духовности народа саха. Пронося через века «говорящие» звуки хомуса, каждое поколение внесло свою лепту в сохранении и приумножении традиций игры на этом инструменте.

Торжественную часть мероприятия по традиции открыл художественный руководитель театра Алексей Прокопьевич Павлов, его напутственные слова юным зрителям несли посыл сохранения самобытного народного творчества и бережное отношение к традициям, ведь она основа мира и согласия в нашей большой стране.

Алексей Прокопьевич считает, что интерес к культурам народов Якутии надо воспитывать с малых лет. Поэтому он и решил поставить спектакль, который знакомит маленьких зрителей с богатой культурой, обычаями и традициями якутского народа.

В спектакле удивительно органично сосуществуют актеры и куклы, созданные талантливыми художниками театра Егором АММОСОВЫМ. Детей приводит в восторг каждое движение вдруг оживающих кукол. Спектакль соткан из национальных элементов, которые составляют культуру и основу жизни якутского народа.

Превосходна и искрометна была молодая актриса театра Екатерина ХОЮТАНОВА в образе Золотого Чороона. Главного героя мастера Чурумчуку, вот уже который год замечательно играет отличник культуры республики Владислав ПОРТНЯГИН. Игра заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Федота ЛЬВОВА в роли злого колдуна завораживает с первой минуты, да и все артисты Любовь МАКАРОВА, Татьяна ХОМПОДОЕВА, Илья ЯКОВЛЕВ, Арсен СЕМЕНОВ играют с большим воодушевлением и органично существуют в спектакле.

Несомненно, зрители остались очень довольны. Ребята с удовольствием смотрели спектакль, получили заряд положительных эмоций и хорошее настроение.