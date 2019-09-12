ТЮЗ: О летней театральной школе СТД РФ

Один из самых молодых артистов Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Никита Соловьев прошел жесткий отбор и получил возможность учиться в летней театральной школе Союза театральных деятелей Российской Федерации со 2 по 30 июня этого года.

Эта школа стала 13-й и самой многонациональной. Из Якутии Никита Соловьев был единственным представителем.

На открытие летней театральной школы СТД РФ приезжал Председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Александрович Калягин, и провели кастинг по участию актеров в проектах. Всех разделили на 6 групп, которые участвовали в разных проектах.

Учеба была серьезной. Первые 8 дней — учебная теория по утрам. После обеда до глубокой ночи репетиции. С девяти утра до восьми вечера, каждый день артисты по группам занимались театральной дисциплиной, фехтованием, ритмикой, сценической речью, движениями.

Никиту записали в проект уличный перфоманс — кочевой ассоциативный перелетный спектакль. Эта команда была самая интернациональная – англичане, туркмены, казахи, киргизы, таджики, украинцы, эстонцы, буряты, монголы. Перфоманс – это здесь и сейчас! Ты – это ты! И никто другой!

Как вспоминает, сам Никита: «Площадка может быть любой – в холодный ветреный день мы играли на улице босиком и в шортах. Конечно, сначала было холодно. Но, когда вошли в атмосферу спектакля все внешнее забывается. Познали себя, работа над собой происходит 24 часа в сутки. Даже попробовал горловое пение, это сложно, но возможно. Идея нашего спектакля – только кочевые могут выжить, режиссер Дмитрий Мелкин. Каждый день что – то новое, интересное, за восемь дней мне объяснили, то чему учили пять лет в институте».

Мастер класс по перфомансу приезжал давать известный специалист из Швейцарии Жюли Бове.

Никита Соловьев и Жюли Бове

«За месяц учебы я познал свою профессию, ее возможности. Спасибо руководителям театра Матрене Степановне и Алексею Прокопьевичу, которые дали мне такую возможность в самом начале творческого пути», — поделился своими впечатлениями Никита Соловьев.

А нашим читателям, мы хотим пожелать успехов, удачи и яркого мгновения золотой осени.