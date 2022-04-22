ТЮЗ исполнил спектакль «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами»

Сегодня 22 апреля артисты Театра юного зрителя Якутии показали спектакль «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» в Покровской средней школе №3. Показ был приурочен к 100-летию ЯАССР — сообщает сетевое издание «Кэскил».

Представление очень понравилось всем собравшимся детям, вот что рассказала нам ученица 6 «Б» класса Кристина Емельянова.

«Спектакль к нам в школу приезжает не первый раз. В прошлый раз мы смотрели спектакль «Золотая рыбка». Актеры так профессионально играют, а костюмы такие красочные наверное костюмеры и декораторы потратили на это не мало времени, где-то 1 месяц. Так было хорошо, будто я сама играла вместе с ними в спектакле. А эту сказку мне читала моя бабушка», – рассказала Кристина Емельянова.

Спектакль «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами» поставлен по мотивам одноимённой якутской народной сказки, на которой выросло не одно поколение якутян.