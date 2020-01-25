ТЮЗ и ЯГСХА представляют спектакль «Ытык Ийэ»
29 января в 16:00 Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Якутской государственной сельскохозяйственной академией проводят торжественную церемонию открытия Года памяти и славы в Российской Федерации и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия).
В программе:
- Выставка книг о Великой Отечественной войне;
- Выставка «Реликвии военных лет»;
- Литературная композиция «Поклонимся великим тем годам» в исполнении артистов театра;
- Показ видеозарисовки «Помним, любим, благодарим…» об отцах, дедах и близких родственниках работников ТЮЗа — участниках Великой Отечественной войны.
Кульминацией вечера станет спектакль «Ытык Ийэ» И. ЕГОРОВА, посвященный 75-летию Великой Победы. Режиссер заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина ЯКИМЕЦ, в главной роли заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Мария ДАНИЛОВА.
Мероприятие состоится на сцене Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) по адресу г. Якутск, ул. 3 км, Сергеляхское ш., дом 3.
Справки по телефону 8(4112)434328, 433590
Источник: Оргкомитет.
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