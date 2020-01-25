25.01.2020
18:49
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Культура & Образование

ТЮЗ и ЯГСХА представляют спектакль «Ытык Ийэ»

29 января в 16:00 Государственный театр юного зрителя Республики Саха (Якутия) совместно с Якутской государственной сельскохозяйственной  академией проводят  торжественную церемонию открытия Года памяти и славы в Российской Федерации  и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия).

В программе:

  • Выставка книг о Великой Отечественной войне;
  •  Выставка «Реликвии военных лет»;
  • Литературная композиция «Поклонимся великим тем годам» в исполнении артистов театра;
  • Показ видеозарисовки «Помним, любим, благодарим…» об отцах, дедах и близких родственниках работников ТЮЗа — участниках Великой Отечественной войны.   

Кульминацией вечера станет спектакль «Ытык Ийэ» И. ЕГОРОВА, посвященный 75-летию Великой Победы. Режиссер заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Валентина ЯКИМЕЦ, в главной роли заслуженная артистка Республики Саха (Якутия) Мария ДАНИЛОВА.  

Мероприятие состоится на сцене Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) по адресу г. Якутск, ул. 3 км, Сергеляхское ш., дом 3.

Справки по телефону 8(4112)434328, 433590

Источник: Оргкомитет.
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