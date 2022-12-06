ТЮЗ дарит скидки любимым зрителям

В ТЮЗе действуют льготы по приобретению билетов.

Походы в театр — популярный вид культурного досуга, возможность получить яркие эмоции от живой игры актеров и погрузиться в атмосферу вдохновения.

Любители театрального досуга нередко сталкиваются с различными трудностями: то цены слишком высокие, то билетов не хватает. Государство предоставляет многодетным семьям, инвалидам льготы в разных областях жизни. Сфера развлечений тоже не исключение, правом экономить на семейный досуг можете воспользоваться в Государственном театре юного зрителя Республики Саха (Якутия).

Дорогие зрители, наш Театр предоставляет возможность приобретения билетов по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ.

100 % скидку могут получить:

— дети — инвалиды;

— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

— дети участников специальной военной операции;

— ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.

50 % скидку могут получить:

— дети многодетных семей;

— инвалиды 1 и 2 группы.

Льготный билет можно получить только в кассе театра и только при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к категориям граждан, имеющих право на льготы.

Также Театр юного зрителя является участником программы «Пушкинская карта», где молодежь от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия.