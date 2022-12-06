ТЮЗ дарит скидки любимым зрителям
В ТЮЗе действуют льготы по приобретению билетов.
Походы в театр — популярный вид культурного досуга, возможность получить яркие эмоции от живой игры актеров и погрузиться в атмосферу вдохновения.
Любители театрального досуга нередко сталкиваются с различными трудностями: то цены слишком высокие, то билетов не хватает. Государство предоставляет многодетным семьям, инвалидам льготы в разных областях жизни. Сфера развлечений тоже не исключение, правом экономить на семейный досуг можете воспользоваться в Государственном театре юного зрителя Республики Саха (Якутия).
Дорогие зрители, наш Театр предоставляет возможность приобретения билетов по льготным ценам для отдельных категорий граждан РФ.
100 % скидку могут получить:
— дети — инвалиды;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
— дети участников специальной военной операции;
— ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий.
50 % скидку могут получить:
— дети многодетных семей;
— инвалиды 1 и 2 группы.
Льготный билет можно получить только в кассе театра и только при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность к категориям граждан, имеющих право на льготы.
Также Театр юного зрителя является участником программы «Пушкинская карта», где молодежь от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать культурные мероприятия.
+7 (999) 174-67-82
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