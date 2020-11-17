Тьюторы АЭБ провели урок финграмотности будущим портным и парикмахерам

Тьюторы Алмазэргиэнбанка провели онлайн-обучение студентов Республиканского техникума-интерната профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. Урок финансовой грамотности состоялся 13 ноября. Специалисты АЭБ в доступной и интересной форме рассказали ребятам о том, как грамотно управлять своими денежными средствами, планировать личный бюджет, как не стать жертвой мошенников, ориентироваться в банковских продуктах, а также правильно копить сбережения.

“В адрес Алмазэргиэнбанка мы написали письмо с просьбой о проведении экскурсии для наших студентов, во время которой ребята ознакомились бы с примерами финансовых операций, работой разных подразделений. Сотрудники АЭБ быстро откликнулись на наше письмо, и в итоге, пообщавшись и обсудив возможности удаленной трансляции, мы решили провести онлайн-урок по финграмотности для двух групп наших студентов — портных и парикмахеров. Это было интереснейшее занятие, ребята узнали много нового о кредитах, текущих счетах, банковских картах, истории денег. Особенно отметили лекцию Алексея Кривцова, посвященную истории появления наличности и банковской системы. Очень здорово, что урок прошел в формате диалога», — поделилась впечатлениями начальник финансового отдела, преподаватель финансовой грамотности техникума Наталия Игнатьева.

Также она отметила, что в будущем техникум планирует провести онлайн-урок для всех своих 110 студентов:

“В этот раз мы охватили две группы. Ребятам очень интересна практика, но пока условия пандемии не позволяют проводить экскурсии по банку. Поэтому мы бы хотели организовать онлайн-посещение АЭБ нашими студентами. Особенно такое мероприятие будет интересно тем из учащихся, кто проживает в улусах, не имеет возможности выезда, ведь сейчас все обучаются на дому».

Руководитель направления корпоративной социальной ответственности службы по связям с общественностью АЭБ Евгения Шамигулова отметила, что занятия проходят в рамках реализации проекта “Финансовая грамотность” на безвозмездной основе.

“Чтобы наши тьюторы провели урок в том или ином предприятии, учебном заведении, необходимо обратиться в банк с заявкой на организацию занятия по финграмотности. Уроки проводятся нами на постоянной основе, но в этом году из-за пандемии перешли на онлайн-формат. Работаем с разными социальными группами: с предпринимателями, с людьми старшего возраста, школьниками, студентами. Всегда рады прийти на помощь, поделиться полезной и актуальной информацией о деньгах, принципах грамотного обращения с ними, работе банка и многом другом», — рассказала Евгения Александровна.