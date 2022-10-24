Тюрьма — любви не помеха

В Якутии осужденные в период отбывания наказания создают семьи

Восстановление социально полезных связей осужденных – одно из основных направлений воспитательной работы. При этом семья является фундаментальным и благоприятным фактором, способствующим успешной интеграции человека в общество.

Сотрудники воспитательной службы проводят целенаправленную работу по оказанию социальной помощи осужденным, что создает предпосылки для их исправления в период отбывания наказания и дальнейшей ресоциализации. В число выполняемых ими задач входят выявление и решение жизненно важных проблем осужденных, их трудоустройство и подготовка к освобождению, восстановление и укрепление связей с внешней социальной средой: родственниками, трудовыми коллективами и учебными заведениями, общественными и религиозными организациями.

При этом семья является одним из фундаментальных и благоприятных факторов, способствующих успешной интеграции человека, отбывшего наказание, в общество.

С начала 2022 года в брак вступили более 20 осужденных. Брак регистрируется в исправительных учреждениях представителями Управления ЗАГС. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 2, могут зарегистрировать отношения во Дворце бракосочетания г. Якутска.

Так, осужденный В. вступил в брак со своей невестой. Познакомились они несколько лет назад. Девушка отмечает, что уверена в своем будущем спутнике жизни, так как он работает, не имеет вредных привычек, внимателен, не раз оказывал помощь ее родителям и детям.

Сотрудники учреждения и работники Управления записи актов гражданского состояния, присутствовавшие на церемонии бракосочетания, поздравили молодоженов и пожелали им счастья.