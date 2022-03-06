Тюльпанное настроение: поздравление в 8 марта от судебных приставов

В преддверии Международного женского дня Федеральная служба

судебных приставов присоединилась к общероссийской акции «Вам,

любимые».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике

Саха (Якутия) приняло участие в акции «Вам, любимые», в рамках которой

судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности

судов поздравили сотрудников и посетительниц Верховного суда Республики

Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба УФССП по Республике Саха (Якутия)

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