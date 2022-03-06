06.03.2022
15:22
31

Праздники

Тюльпанное настроение: поздравление в 8 марта от судебных приставов

В преддверии Международного женского дня Федеральная служба
судебных приставов присоединилась к общероссийской акции «Вам,
любимые».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике
Саха (Якутия) приняло участие в акции «Вам, любимые», в рамках которой
судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности
судов поздравили сотрудников и посетительниц Верховного суда Республики
Саха (Якутия).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФССП по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх