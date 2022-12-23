Тюбинг, гитара и говорящий динозавр от Айсена Николаева

Тюбинг, гитара и говорящий динозавр: Глава Якутии исполнит три детские мечты в рамках акции «Елка желаний»

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая прошла в Кремле в преддверии заседания Госсовета.

В этом году руководитель региона снял с елки три карточки с новогодними пожеланиями от детей. На одной из них девятилетний Илья из Донецкой Народной Республики загадал тюбинг. Две другие карточки были от детей из Якутии: четырехлетний Тихон мечтает о говорящем динозавре, а тринадцатилетняя Дарина попросила гитару.

«Елка желаний» – это Всероссийская благотворительная акция, которая ежегодно проходит в канун Нового года. Она направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это дети и пожилые с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью или состоянием здоровья, угрожающим жизни. Это сироты и те, кто остался без попечения родителей, а также дети из малообеспеченных семей. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

С этого года в акции «Елка желаний» смогли принять участие дети беженцев, жителей новых территорий, а также военнослужащих и мобилизованных, участвующих в специальной военной операции.