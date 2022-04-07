Тысячи организаций по республике предоставляют скидки по карте жителя Якутии

Сегодня социальную карту «Моя Якутия» заказали свыше 43 тысяч якутян. По ней можно получать кешбэк в магазинах, скидки в учреждениях культуры и спорта, оплачивать проезд в общественном транспорте.

Карта позволяет идентифицировать, относится ли гражданин к той или иной льготной категории, в связи с этим с помощью карты создаются цифровые сервисы, которые позволяют получать социальные услуги без предъявления документов, подтверждающих статус льготной категории.

«К примеру, с этой картой многодетная семья может купить билет в авиакомпании «Якутия» без предъявления дополнительных бумажных документов, подтверждающих статус семьи. При этом будущим держателям карты не надо самостоятельно проходить верификацию, необходимые данные Минтруд передаёт уполномоченному банку – Алмазэргиэнбанк», – сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

Отмечается, что возможности карты в дальнейшем будут расширяться. Речь идёт о предоставлении скидок и бонусов при оплате услуг в медицинских учреждениях, образовательных организациях, ЖКХ и покупке авиабилетов.

Сейчас партнёрами проекта являются свыше тысячи организаций республики, включая 80 учреждений культуры и спорта.

В следующем году запланирована интеграция с аналогичными сервисами в других регионах страны.

Напомним, по поручению премьера Якутии Андрея Тарасенко разработана концепция единого цифрового сервиса для жителей республики. Так, с 1 июля 2021 года в пилотном режиме карты выпустили в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный, а также с. Бердигестях. С октября 2021 года проект реализуется на всей территории республики.

Оформить социальную карту «Моя Якутия» можно онлайн – подать заявление через портал https://card.sakha.gov.ru/, а также в офисах Алмазэргиэнбанка.