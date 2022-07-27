Тысяча участников Игр собралась во Владивостоке

Во Владивосток прибыли около тысячи участников VII Международных спортивных Игр «Дети Азии». Приехали спортсмены из Москвы, Татарстана, Кыргызстана, Монголии, Армении, Сибирского федерального округа и многие другие.

Сегодня состоялся один из самых массовых заездов сборных команд. Страны и регионы привезли лучших спортсменов в возрасте от 13 до 16 лет. Соревнования стартуют уже 28 июля. Ожидается, что общая численность участников составит более трех тысяч человек. Они разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

По словам представителя сборной команды Кыргызстана – отбор участников проводился последние полгода. Они представлены в таких видах спорта, как мини-футбол, баскетбол 3х3, пляжный волейбол, самбо, стрельба из лука, пулевая стрельба, тхэквондо и другие «Мы хорошо подготовились и ждём результатов от наших спортсменов. Это «детская Олимпиада» и отбор проводился на основании результатов чемпионата республики. Отобранные спортсмены проходили подготовку – в том числе учебно-тренировочные сборы», отметил Самат Токтоналиев.

Далее все спортсмены поехали заселяться в деревню спортсменов, расположенную в ВДЦ «Океан». Там они прошли ПЦР-тестирование и процедуру аккредитации.

Напомним, VII Международные спортивные Игры «Дети Азии» проводятся согласно решению Международного комитета Игр. Президент Российской федерации Владимир Путин поручил провести Игры на высоком организационном уровне. Соревнования пройдут на 10 спортивных объектах Владивостока, в числе которых обновленные стадион «Динамо», спорткомплекс «Олимпийский», дворец спорта «Юность», а также центральная площадь Владивостока.