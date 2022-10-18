Тёплый воздух из Казахстана согреет якутян

Плюсовые температуры принесет циклон в Якутию.

В северных районах же ожидаются 20-градусные морозы.

Атмосферные процессы в октябре характеризуются большой неустойчивостью. В ближайшие сутки, 19 октября, ожидается прохождение циклона, который обеспечит вынос теплой воздушной массы из Казахстана. Об этом ЯСИА сообщила начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского гидрометцентра Саргылана Никитина.

Так, в Ленском, Олёкминском, Алданском, Нерюнгринском районах в среду прогнозируется повышение температур до +1…+6 градусов, при ночных отрицательных температурах создадутся благоприятные условия для образования гололедицы. В центральных районах днем будет -3…+2, на северо-востоке -8…-12 градусов.

20-21 октября выйдет циклон с Охотского моря, который принесет в Колымские районы снегопад, метели и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

«С пятницы по всей территории Якутии будет наблюдаться рост давления, установится антициклональная погода, осадки прекратятся. Самые низкие температуры прогнозируются в ночное время на северо-востоке, где столбик термометра в низинах опустится до -24…-29 градусов», — поделилась Саргылана Никитина.

В Якутске 19 октября утром ожидается небольшой снег, температура ночью -8…-10, днем -1…-3 градуса. В четверг ночью пройдет снег, днем небольшой снег, днем ветер с порывами до 8-13 метров в секунду. Температура ночью -5…-7, днем -2…-4 градуса.

В пятницу, 21 октября, день пройдет без существенных осадков. Ночью похолодает до -9…-11, днем ожидается -4…-6 градусов.