06.11.2020
14:15
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Культура

«Тыгын Дархан» завоёвывает экраны

В День народного единства, 4 ноября, в широкий прокат вышла долгожданная картина Никиты АРЖАКОВА «Тыгын Дархан». Фильм представлен во всех кинотеатрах республики, так же планируются показы в других городах страны и даже – одноименного сериала на телеканале «НВК Саха». 

Земли народа Саха страдают от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, следует завету отца – объединить разрозненный народ, установить великий союз. Но не все предводители согласны делить свою власть, не все готовы поверить в чистоту его помыслов. В результате коварных провокаций и предательств, над долиной Туймада просыпается дух войны… Фильм демонстрируется на якутском языке с субтитрами.

Режиссер: Никита АРЖАКОВ 

В ролях: Ньургун БЭЧИГЭН, Петр САВВИН, Анатолий НИКОЛАЕВ, Василиса МЫРЕЕВА, Ирина НИКИФОРОВА, Петр МАКАРОВ, Айталина ЛАВЕРНОВА и др. 

В Якутске одна из премьер прошла в кинотеатре «Центральный» с участием членов съёмочной команды, ведущим выступил Пётр ГОВОРОВ. 

Гаврил АДАМОВ, начальник отдела рекламы и репертуарного плана:

— У меня после просмотра фильма появилось острое желание узнать побольше о нашей истории, о наших великих воинах и героях той эпохи. Ведь недаром говорят:»Чем меньше человек знает, тем легче им управлять». А в наше время цифровых технологий и доступности любой информации узнать что-то полезное для себя и развиваться – это не проблема. 

Фильм «Тыгын Дархан» меня очень впечатлил. Массовые съёмки, костюмы, декорации – всё на высшем уровне, вся съёмочная команда и все, кто участвовал в создании исторического блокбастера приложили титанический труд, чтобы создать действительно достойную картину, низкий им поклон.

Рекомендую всем и особенно нашей молодежи сходить в наш кинотеатр и увидеть яркую и динамическую историю о нашем легендарном герое Тыгын Дархане! 

Фото: предоставлено администрацией кинотеатра "Центральный"
Источник: Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ - СУЛУСХАН
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