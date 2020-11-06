«Тыгын Дархан» завоёвывает экраны

В День народного единства, 4 ноября, в широкий прокат вышла долгожданная картина Никиты АРЖАКОВА «Тыгын Дархан». Фильм представлен во всех кинотеатрах республики, так же планируются показы в других городах страны и даже – одноименного сериала на телеканале «НВК Саха».

Земли народа Саха страдают от междоусобиц. Тыгын Дархан, глава хангаласского рода, следует завету отца – объединить разрозненный народ, установить великий союз. Но не все предводители согласны делить свою власть, не все готовы поверить в чистоту его помыслов. В результате коварных провокаций и предательств, над долиной Туймада просыпается дух войны… Фильм демонстрируется на якутском языке с субтитрами.

Режиссер: Никита АРЖАКОВ

В ролях: Ньургун БЭЧИГЭН, Петр САВВИН, Анатолий НИКОЛАЕВ, Василиса МЫРЕЕВА, Ирина НИКИФОРОВА, Петр МАКАРОВ, Айталина ЛАВЕРНОВА и др.

В Якутске одна из премьер прошла в кинотеатре «Центральный» с участием членов съёмочной команды, ведущим выступил Пётр ГОВОРОВ.

Гаврил АДАМОВ, начальник отдела рекламы и репертуарного плана: