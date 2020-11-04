04.11.2020
21:56
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Культура
Тыгын Дархан оруолун толорорго үөhэттэн этиттэрбит
Бу куннэргэ Саха норуотугар бэлиэ кунэ Тыгын Дархан киинэ та5ыста. Саха государственнай музейа киинэ сурун оруолун оонньообут Ньургун Бэчигэни кытта утары атах тэпсэн олорон кэпсэттэ.
Ураты киһи оруолун толорорго үөhэттэн этиттэрии баар дииллэр…Киинэ уhулларын тухары элбэх дьикти костуулэр, тугэннэр буолбуттар эбит.
Бэчигэн тоҕо сахалыы аат ылыммытай? Киинэҕэ хайдах кэлбитэй? Киинэҕэ уhуллуон иннинэ аты миимитэ дуо? Тыгын Дархан уйэтин аныгы үйэ киһитэ хайдах ылынарый? Артыыс Тыгын Дархан туhунан санаалара …Сэргээн истин!
Фото: INSTAGRAM
Источник: INSTAGRAM
#Ньургун Бэчигэн#Тыгын Дархан#Тыгын Дархан оруолун толорорго үөhэттэн этиттэрбит#Якутия#Якутский гос музей им Ярославского#якутское кино
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