«Тыгын Дархан» на Russian Film Week в Лондоне

Кинокартина Никиты Аржакова «Тыгын Дархан» вошла в список фильмов, которые покажут на Russian Film Week в Великобритании. Пятый кинофестиваль российского кино состоится в Лондоне с 28 ноября по 5 декабря, передает ЯСИА.

Британский смотр российского кино Russian Film Week выпустил программу пятого фестиваля. Всего в этом году в нее вошли 23 полнометражных и 19 короткометражных фильмов, среди которых числится и якутская кинокартина режиссера Никиты Аржакова «Тыгын Дархан».

Открытие Недели российского кино состоится 28 ноября в самом крупном кинотеатре Лондона ODEON, где проходят главные британские премьеры. А основной площадкой фестиваля станет кинотеатр Cine Lumiere. Все фильмы-участники будут транслироваться с английскими субтитрами.

Британские кинозрители увидят якутский фильм на большом экране 29 ноября.

Напомним, что главную роль легендарного тойона Тыгына Дархана исполнил Ньургун Бэчигэн. В фильме снялись актеры Саха театра им. П.А. Ойунского Пётр Саввин, Анатолий Николаев, Василиса Мыреева, выпускники и студенты АГИКИ, актеры ТЮЗа.

В 2021 году «Тыгын Дархан» признан победителем Всероссийского ХIV фестиваля исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде в трех номинациях и удостоен главной номинации — «Приз президента фестиваля». Оператор фильма Юрий Бережнев завоевал приз «Лучший оператор», исполнитель главной роли Ньургун Бэчигэн назван лучшим актером.