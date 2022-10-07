Тяжкий долг лег на плечи доверчивой якутянки

27 – летняя жительница Мирного оформила на себя кредит и перечислила заемные средства мошенникам.

В полночь на телефон потерпевшей поступил тревожный звонок из «банка». Лжебанкир, сообщив, что неизвестные пытались оформить на ее имя кредит, настойчиво потребовал «в целях безопасности» открыть ссылку, которую он ей отправит. Женщина так и поступила. После этого собеседник заявил, что предотвратить незаконные действия злоумышленников банку не удалось, но предложил другой выход из ситуации – погасить кредит, оформив его самостоятельно. Согласившись, заявительница взяла в кредит более миллиона рублей и продиктовала «голосовому роботу» коды из смс–сообщений. В результате все заемные средства в размере 1 073 000 ушли мошенникам.

Уважаемые граждане! В очередной раз напоминаем правила финансовой безопасности: нельзя сообщать третьим лицам коды из смс–сообщений и оформлять кредиты по их просьбе. Не поддерживайте разговор с неизвестными, которые представляются якобы работниками финансовых организаций. В любой непонятной ситуации перезванивайте в банк самостоятельно.