Тяжелая жизнь: якутяне воруют сахар и рис

В дежурную часть полиции Вилюйского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестные совершили кражу из её частного дома. Были похищены запасы продуктов питания общей стоимостью 16 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались мужчины 48 и 56 лет.

Установлено, что подозреваемые распивали вместе спиртное. В ходе распития один из них рассказал, что хозяева одного из частных домов переезжают и в данное время отсутствуют дома. У подозреваемых возник преступный умысел. Они проникли на частную территорию дома, взломали навесной замок веранды и проникли внутрь. Злоумышленники похитили 20 кг мяса говядины, 20 кг риса, 20 кг сахара и 5 кг сливочного масла. Большую часть похищенное подозреваемые успели употребить, часть похищенного была изъята.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.