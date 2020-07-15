Тяп-ляп и готово: в мэрии Якутска работают невнимательные чиновники?

В мэрии Якутска, по всей видимости, работают невнимательные чиновники. Иначе не объяснить падение уровня делопроизводства в окружной администрации.

В мае 2020 года мэрия Якутска опубликовала декларации о доходах за 2019 год. И за два месяца, никто в мэрии не заметил, что во всех декларациях допущена грубая техническая ошибка.

Посмотрите, так выглядит декларация за 2018 год:

Период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

А когда в мэрии Якутска делали декларации о доходах за 2019 год, то у них вышло так:

То есть, чиновники весьма небрежно отнеслись к заполнению такого важного антикоррупционного документа. В тексте в одном месте год поменяли, а в другом забыли. А проверяющие инстанции и мэр города этого не заметили или махнули рукой: и так сойдет.

Остальные примеры небрежной работы: