Творчество умельцев из исправительной колонии №6

Работы осужденных, трудоустроенных на участках деревообработки и изготовления сувенирной продукции в центре трудовой адаптации исправительной колонии № 6, отличаются качеством и мастерством исполнения.

Кухонные принадлежности, подставки под головные уборы, настольные игры (нарды, шахматы), чороны, хомусы, брелоки, картины, шкатулки — вот далеко не полный список выпускаемых здесь изделий, необходимых для создания домашнего уюта и организации досуга. Своей оригинальностью и приемлемой ценой эта продукция привлекает внимание посетителей выставок, в которых регулярно принимает участие колония строгого режима.

Осужденные с особой ответственностью и творчеством подходят к изготовлению подарочной продукции. На изделиях они могут выполнить гравировку, а на швейном участке пошить для них подарочные мешочки.

В исправительной колонии № 6 всегда готовы к заключению новых производственных заказов на выпуск подарочной и сувенирной продукции. В центре трудовой адаптации учреждения к изготовлению любого изделия подходят творчески, с авторской изюминкой.