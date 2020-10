Творческую премию получила актриса Саха театра

View this post on Instagram

Актрисе Саха театра и кино, заслуженной артистке Республики Саха (Якутия) Софьи Сергучевой-Барановой, от Союза театральных деятелей (СТД РС(Я)) предоставлена творческая командировка в Москву с 14 октября по 19 октября на Национальный театральный фестиваль «Золотая маска» и спектакли театров Москвы (режиссеров Д.Крымова, М.Карбаускиса, Е.Писарева, К.Серебренникова, Ю.Бутусова). ⠀ Командировка была вручена за моноспектакль "БИЭС ЧАҔЫЛ СУЛУСПУТ" в постановке Романа Дорофеева, который в XI республиканском театральном фестивале "САТА" стал лауреатом награды как лучший спектакль, а Софья Сергучева-Баранова как лучшая актриса. ⠀ Пожелаем удачи Софье Иннокентьевне, интересных знакомств и новых ярких впечатлений! Фотографии Василия Кривошапкина @vaskri