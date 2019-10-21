Творческий вечер Николая Курилова в НХМ

23 октября 2019 года в 16:00 Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает вас на творческую встречу с народным художником РС(Я), заслуженным деятелем искусств РС(Я), почетным гражданином Нижнеколымского района Николаем Николаевичем Куриловым в рамках выставки «И снова олени!», с участием коллектива Театра коренных малочисленных народов Севера.

Три брата… Так называют группу из трех скал, выступающих из воды в Татарском проливе. Это самый узнаваемый в Сахалинской области природный памятник. Он находится вблизи города Александровск-Сахалинский, на гербе и флаге которого изображены «Три брата», как символ надежности, незыблемости традиций. Нивхский писатель В. Санги писал: «В одном заливе Сахалина возвышаются три скалы, названные народом «тремя братьями». Они всегда напоминают мне братьев Куриловых».

В 2019 г. Сахалинский областной центр народного творчества организовал гастроли Государственного театра КМНС РС (Я) в 7 муниципальных образованиях Сахалинской области (в том числе в г. Александровске-Сахалинске), посвященные Году театра в РФ и Международному году языков коренных народов. С большим успехом прошел спектакль «О чем поешь в ночи, Белая Волчица…». Эти мероприятия стали своеобразным сюрпризом для автора спектакля Н.Н. Курилова — одного из трех братьев Куриловых, открывших миру удивительный мир духовной культуры юкагиров.

На творческой встрече с артистами Театра вы узнаете рассказы о том, как сахалинцы восприняли спектакли, какие впечатления произвел остров Сахалин, ставший домом для разных народов: тончи, айны, нивхи, эвенки, ороки, нанайцы.

Мероприятие состоится 23 октября 2019 года в 16:00 в Выставочном зале НХМ РС(Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдргаметалл). Вход для посетителей: 100 руб.

Справки по тел.: 8 (4112) 33-52-79