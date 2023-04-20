Творческий показ учеников Захара Никитина в Саха театре

19 апреля 2023 г. в малом зале Саха академического театра состоялся творческий показ «Я» студентов 2 курса кафедры «Народная художественная культура» по специальности «Руководство любительским театром. Преподаватель» Арктического государственного института культуры и искусств. Мастер курса – кандидат педагогических наук Захар Никитин.

Ребята исполняли монологи классических пьес якутской, русской и зарубежной литературы. Со сцены Саха театра звучали известные драматические монологи Гамлета («Гамлет», У. Шекспир) и Катерины («Гроза», А. Островский), Татьяны Лариной («Евгений Онегин», А. Пушкин) и Чацкого («Горе от ума», А. Грибоедов), Василия Манчаары («Манчаары», В. Никифоров-Кулумнуур) и Мааппы («Бүдүрүйбүт көммөт», А. Софронов-Алампа).

Показ «Я» стал уже четвертым для этого курса. Преподаватели и приглашенные гости отметили, что студенты продолжают непрерывно расти и совершенствоваться в своем мастерстве.

«Учебный и творческие процессы у нас насыщенные, ведь уже через пару лет этим ребятам предстоит работа в качестве режиссеров народных театров, преподавателей театральных школ и кружков. Хороший режиссер или театральный руководитель должен знать свое дело досконально, практический опыт выступлений тут максимально полезен. Только так мы, преподаватели, выполним свою главную задачу по подготовке квалифицированных кадров для сферы культуры», – подчеркнул Захар Никитин.