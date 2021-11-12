Творческий онлайн-конкурс для людей с инвалидностью

Республиканский техникум – интернат профессиональной и медико – социальной реабилитации инвалидов при поддержке Министерства труда и социального развития РС(Я), а также ЯРО ООО «Всероссийского общества инвалидов»с 23 ноября по 3 декабря 2021 г. проводит республиканский творческий онлайн — конкурс «Ай, ыллас, үнкүүлэсбииргэ!» («Твори, пой, танцуй вместе с нами!»),приуроченный к Международному дню инвалидов.

Конкурс направлен на выявление и поддержку творчески одаренных граждан, имеющих инвалидность (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья), предоставление им возможности самореализации, стимулирование развития их творческих способностей, привлечение внимания общественности к проблемам граждан, имеющих инвалидность.

Конкурс проводится в онлайн-формате по следующим номинациям:

— Вокальное искусство (авторская песня, коллективная патриотическая песня, народная песня):

— Жестовое пение

— Хореографическое искусство (современный танец, эстрадный танец, народный танец, народный стилизованный танец, фольклорный танец).

В конкурсе могут принять участие граждане с инвалидностью от 18 до 40 лет, дети с ОВЗ от 15 до 18 лет.

Для участия в конкурсе участникам необходимо подготовить видеозапись выступления по одной из номинаций от 3 до 4 минут.

В каждой из номинаций члены компетентного жюри определят победителей, все участники получают сертификаты участников, победители награждаются грамотами и призами.

Прием заявок и видеозаписей осуществляется до 20 ноября 2021 г. в электронном виде (в формате docDocx) на электронную почту neustroevamarianna5@mail.ru

Контактные данные организатора: Марианна Неустроева 8 984 1058738.