Творческие конкурсы для школьников Парка будущих поколений

Целевой фонд будущих поколений, совместно с филиалом Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) «ДТК – Центр чтения», проводит творческие конкурсы для школьников, направленные на развитие креативных навыков среди детей школьного возраста, проживающих на территории республики.

Первый конкурс — творческий конкурс рассказов «Один день в Парке будущих поколений».

Участникам необходимо написать в произвольной форме рассказ о том, как бы они провели один день в Парке, описать свое видение интерьера, желаемое ощущение от атмосферы и уникальные, на их взгляд, особенности Парка будущих поколений. Отметим, что будущий Парк будет поделен на тематические зоны: 6 материков (Евразия, Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка) и 5 мировых океанов (Атлантический, Тихий, Северный Ледовитый, Индийский и Южный), в связи с чем основным сюжетом рассказа должно стать кругосветное путешествие. Крайне желательно, чтобы повествование велось от первого лица с описанием своих первых впечатлений от увиденного. При этом важно понимать, что рассказчик не ограничивается в плане воображения и может воплотить на страницах своей работы любые идеи, связанные с тематикой Парка.

Второй конкурс – творческий конкурс рисунков «Нарисуй персонаж Парка будущих поколений».

Условие: придумать и нарисовать персонажа Парка. Необходимо проиллюстрировать основную позу, по желанию — несколько дополнительных поз и эмоций персонажа. Образ персонажа должен олицетворять идею и уникальные особенности будущего Парка. Участники не ограничиваются в плане воображения и могут воплотить в рисунках любой образ, подходящий Парку.

Отборочный этап Конкурсов пройдет с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Работы принимаются по 10 января 2022 года включительно по Google-Forms ссылке, указанной в Положении. Победители получат ценные призы и подарки. С подробной информацией можно ознакомиться в Положении Конкурса рисунков и Положении Конкурса рассказов на сайте ДТК – Центр чтения

Напомним, что Парк будущих поколений, который откроется в Якутске в 2025 году, призван стать центром притяжения детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга горожан и гостей столицы. Здесь каждый ребенок сможет развиваться творчески и интеллектуально, получать новые знания, актуальные навыки и компетенции будущего.

О Парке будущих поколений читайте на сайте Целевого фонда будущих поколений РС(Я)