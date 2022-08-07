Творческие коллективы ЯККиИ провели ысыах в Москве и Санкт-Петербурге

Завершилось большое турне творческих коллективов Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой по Санкт-Петербургу и Москве.

К этой поездке студенты и преподаватели колледжа готовились с начала года. В рамках «Дней Якутии» коллектив ЯККиИ принял участие в ряде значимых мероприятиях. Так в Санкт-Петербурге в местности Ольгино ЯККиИ и Олекминский улус совместно провели национальный праздник Ысыах, а в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда студенты Якутского колледжа культуры провели показ обновленного спектакля «Несыгранные роли» о блокадниках-якутянах.

Тур завершился в Москве в музее-заповеднике «Коломенское», где ЯККиИ совместно с Намским улусом провели национальный праздник Ысыах.

«Безусловно, для будущих работников сферы культуры такие поездки очень полезны, они дают студентам не только положительные эмоции, но и полезный практический опыт организации и проведения больших культурно-массовых мероприятий, расширяют кругозор, учат быстрой адаптации и работе с публикой. Именно так, на практике постигая тонкости будущей профессии, обучаясь и делясь нашей богатой народной культурой с жителями других регионов и происходит формирование настоящих профессионалов своего дела», – отметил директор ЯККиИ Захар Никитин.

В туре приняли участие ведущие творческие коллективы колледжа: народный ансамбль танца «Өркөн» (художественный руководитель – отличник культуры РС(Я) Алена Павлова), студенческий народный обрядово-ритуальный театр «Эйгэ» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РС(Я) Мария Боппоенова), вокальные ансамбли юношей «Толомон» и девушек «Туйаарар» (художественные руководители – Михаил Винокуров и Галина Лыткина), ансамбль хомусистов «Кюрюлгэн» (художественный руководитель – Михаил Винокуров) и молодежный театр «Күн Өркөн» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры РС(Я) Саргылана Степанова).

В завершение Захар Никитин отметил важность таких поездок для формирования будущих работников сферы культуры: «Для многих студентов колледжа это был первый выезд за пределы нашей республики. Ребята, помимо участия в организации и проведении массовых мероприятий и театральных постановок, увидели первопрестольную и культурную столицы нашей страны, познакомились с богатейшим культурным наследием обеих столиц – посетили Петергоф, Эрмитаж и другие музеи, культурно обогатились. От лица нашего образовательного учреждения выражаю благодарность за оказанное доверие правительству Республики Саха (Якутия), постоянному представительству РС(Я) при президенте РФ и министерству культуры и духовного развития РС(Я). Отдельные слова благодарности хочу сказать руководству музея обороны и блокады Ленинграда, моей альма-матер в Санкт-Петербурге Высшей школы народных искусств и ГАУ РС(Я) «Конгресс-центр Якутия» за содействие и поддержку!».