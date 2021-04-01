Творческие каникулы с «Развивайкой»

Творческие каникулы алданские школьники провели в ТРК «Чудо – парк» с магазином «Развивайка». Основатель магазина Олеся МАЛЫШЕВА провела пять увлекательных мастер – классов.

В понедельник, 22 марта юные алданцы лепили мышку на Луне из пластилина.

Во вторник прошло два мастер-класса. На первом ребята изготовили карандашницу «Миньон» из фоамирана, и табличку на дверь. А также же рисовали миньона по клеточкам и раскрашивали раскраски.

«Фоамиран — современный декоративный материал в виде плоских листов толщиной 1−2 мм с которым легко и приятно работать, и результаты получаются очень интересные. Он мягкий и пластичный, выпускается в разных цветах. Ребятам очень понравилось с ним работать», -рассказала Олеся Малышева.

Следующим мастер-классом был повтор картины Ван Гога «Звездная ночь». Эта картина многим понравилась и родители попросили повторить работу.

С восторгом мастера приняли идею изготовить сладкую аппликацию «Мешочек с конфетами». И в среду, 24 марта, данная техника была дружно освоена. А 25 марта, в четверг, отработали смешанную технику. Используя самые различные материалы: картон, дерево, бумага, искусственные листья, фоамиран, изготовили картину «Тукан». Соединив все это получили потрясающие картины!

Завершились творческие каникулы изготовлением весенней композицией «Подснежники» в технике квиллинг.

«Квиллинг-это бумагокручение. Закручивая специально заготовленную бумагу, и формируя различные фигуры, можно получить потрясающие картины,- пояснила мастер. — На мастер-классе мы обучились основам квиллинга. Работа требует сосредоточенности, терпения, усидчивости. Кто-то из ребят работал в этой технике впервые, кто-то был знаком, но получилось у всех»!