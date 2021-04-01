01.04.2021
10:15
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Культура

Творческие каникулы с «Развивайкой»

Творческие каникулы   алданские школьники провели в ТРК «Чудо – парк» с магазином «Развивайка». Основатель магазина Олеся МАЛЫШЕВА провела пять увлекательных мастер – классов.

В понедельник, 22 марта  юные алданцы лепили мышку на  Луне из пластилина. 

Во вторник прошло два  мастер-класса. На первом  ребята изготовили  карандашницу «Миньон» из фоамирана, и табличку на дверь. А также же рисовали миньона по клеточкам и раскрашивали раскраски.

«Фоамиран — современный декоративный материал в виде плоских листов толщиной 1−2 мм с которым легко и приятно работать, и результаты получаются очень интересные. Он мягкий и пластичный, выпускается в разных цветах. Ребятам очень понравилось с ним работать», -рассказала Олеся Малышева.

Следующим мастер-классом был повтор картины Ван Гога «Звездная ночь». Эта картина многим понравилась  и родители попросили повторить работу.

С восторгом мастера приняли идею изготовить сладкую аппликацию «Мешочек с конфетами». И в среду, 24 марта, данная техника была дружно освоена. А 25 марта, в четверг, отработали смешанную технику. Используя самые различные материалы: картон, дерево, бумага, искусственные листья, фоамиран,  изготовили картину «Тукан». Соединив все это получили потрясающие картины!

Завершились творческие каникулы изготовлением  весенней композицией «Подснежники» в технике квиллинг.  

«Квиллинг-это бумагокручение. Закручивая специально заготовленную бумагу, и формируя различные фигуры, можно получить потрясающие картины,- пояснила мастер. — На мастер-классе мы обучились основам квиллинга. Работа требует сосредоточенности, терпения, усидчивости. Кто-то из ребят работал в этой технике впервые, кто-то был знаком, но получилось у всех»! 

«Сотрудничество с Олесей Малышевой  приносит большое удовольствие нашим маленьким посетителям. Даже родители не могут устоять на месте и включаются в процесс»,- делится впечатлениями от сотрудничества администратор ТРК «Чудо-парк» Лариса КЛИКОЦКАЯ. – Мы намерены и впредь продолжать реализацию Проекта «Творческие каникулы, активно задействуя и другие творческие силы Алдана, но безусловно, Олеся всегда будет долгожданным другом и надежным  партнером нашего торгово – развлекательного Центра «Чудо-парк».

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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